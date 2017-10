Unterricht einst im Wirtshaus

Bühl - 50 Jahre Tullaschule wird am Samstag, 21. Oktober, in Vimbuch gefeiert. Am 14. Oktober 1967 wurde der Neubau eingeweiht und ein neues Kapitel in der Vimbucher Schulgeschichte aufgeschlagen. Denn bis dahin wurden in der damaligen Volksschule (heutiges Vereinsheim in der Sandbachstraße) mehrere Jahrgänge gemeinsam unterrichtet.

Dass die Kinder nicht in Jahrgangsklassen getrennt werden konnten, wurde vom Land Baden-Württemberg als Nachteil gegenüber vielen städtischen Schulen gesehen, in denen die Schulen mehr Schüler zählten. So wurde beschlossen, die "Zwergschulen" im Lande abzuschaffen und stattdessen Nachbarschaftsschulen einzurichten. So entstand der Gedanke, alle Kinder aus dem damaligen (und bis heute bestehenden) Kirchspiel Vimbuch gemeinsam in einer Zentralschule zu unterrichten.

Die Volksschulen in Balzhofen, Oberbruch, Oberweier und Moos wurden aufgelöst. Die Einwohner von Moos entschieden sich für Vimbuch. Die Oberweierer zogen die Bühler Schule vor. In den Anfangsjahren der Tullaschule konnte noch der Volksschulabschluss absolviert werden. Die Verlegung der bisherigen "Oberstufe" im Sommer 1973 nach Bühl bedeutete daher einen weiteren tiefen Einschnitt.

Die neue Volksschule war das dritte Schulhaus, das die Gemeinde Vimbuch errichtete. Das erste (jetziges Rathaus) entstand im Jahr 1859. Vorher war die Schule in einem Gebäude in der Karl-Bunkhofer-Straße untergebracht. 1906 wurde wegen wachsender Schülerzahlen ein weiteres Schulgebäude in der heutigen Sandbachstraße gebaut. Zeitweise wurden wegen der vielen Kinder beide Häuser genutzt. Schon 1950 zeichnete sich jedoch ab, dass ein größerer Neubau nötig ist. Zunächst wurde die Schule in der Sandbachstraße erweitert. Doch mit zunehmendem Verkehr war der Unterricht an diesem Standort gestört. In ruhiger Lage sollte daher im Gewann "In den Forlen" eine neue große Schule entstehen.

Zehn Klassenzimmer, sieben Nebenräume sowie eine Pausenhalle wurden gebaut. Im September 1967 zogen rund 200 Schüler in das neue Gebäude ein, davon mehr als die Hälfte Schüler der fünften bis neunten Klasse. Schon damals sollte das in Fertigbauweise errichtete Gebäude in einem zweiten Bauabschnitt erweitert werden.

Da aber auch der Bau einer Turnhalle als dringlich gesehen wurde, wurde die Hallenplanung vorgezogen. Die Erweiterung mit neuem Sanitärtrakt, weiteren Klassenzimmern, Medien- und Musikraum sowie Rektorat und Bibliothek erfolgte erst im Jahr 1996 (Bezug 1998). Fortan war die Tullaschule dreizügig.

Bedeutsam für die Schulentwicklung war zudem der zum Schuljahr 2005/2006 eingeführte Montessori-Zug, der Schüler aus dem ganzen Landkreis nach Vimbuch lockte. Der etwas andere pädagogische Lernansatz nach Maria Montessori wird von speziell ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet. Im aktuellen Schuljahr konnte mangels ausreichendem Interesse keine neue Montessori-Klasse gebildet werden.

Bereits 1775 eine Freischule eingeführt

Heute wird die Tullaschule vor allem von Kindern aus Vimbuch, Balzhofen, Oberbruch, Moos, Oberweier sowie Bühl besucht. Da Eltern, Förderverein und Schulleitung an einem Strang ziehen, ist das Angebot und Engagement der Schule sehr groß: Schulfeste, Sponsorenlauf, Theaterfahrten, Ausflüge, interessante Arbeitsgemeinschaften sowie Besuche von Kindermusikern gehören zum Jahresprogramm.

Die Ausstattung der Schule wird in erheblichem Maße durch den Förderverein unterstützt. Seit 2004 wird die Schule von Brigitte Neubert geleitet. In Rekordjahren wie den 1970ern besuchten über 300 Kinder die Grundschule. In den letzten Jahren lagen die Schülerzahlen bei 230 bis 250.

Bettina Streicher von der Stadt Bühl hat einst die Schulgeschichte Vimbuchs aufgearbeitet und dabei aufgezeigt, dass für Vimbucher Kinder schon vor mehr als 700 Jahren die Möglichkeit zum Schulbesuch bestand. Schließlich besaß der Abteiort Schwarzach, zu dessen Klostergebiet Vimbuch zählte, eine "Schola externa", die nicht nur den jungen Ordensnovizen offenstand, sondern auch Laien Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens vermittelte.

Ob allerdings tatsächlich Kinder aus Vimbuch den weiten Weg nach Schwarzach auf sich nahmen, geht aus den Akten nicht hervor. Weitere Überlieferungen lassen darauf schließen, so Streicher, dass es vermutlich vor dem 30-jährigen Krieg Schulunterricht im Ort gegeben habe. 1660 wurde durch das Kloster die Schulpflicht für alle Stabsgemeinden eingeführt. In Vimbuch fand der Unterricht mangels Räumlichkeiten im Wirtshaus statt. Erst im Jahr 1762 wurde ein neues Rat- und Schulhaus gebaut. Dem Kloster lag die Bildung der "Untertanen" so sehr am Herzen, dass schon 1755 die "Freischule" eingeführt wurde, so dass Eltern kein Schulgeld zu zahlen brauchten.