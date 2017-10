Bühl aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet

(mf) - Seit der Jahrtausendwende stellt das Architekturhaus in Straßburg ein Programm zum Thema Architektur zusammen. Zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt Bühl an diesem trinationalen Festival, das noch bis zum 27. Oktober entlang der Oberrheinschiene stattfindet. Von Jahr zu Jahr wird es umfangreicher und vielfältiger. Neben Vorträgen von international renommierten Stars der Architekturszene gibt es Diskussionen, Workshops, Ausstellungen und Führungen in 28 Städten. In diesem Rahmen fand am Freitagnachmittag bei strahlend schönem Herbstwetter eine "generationsübergreifende Stadtführung" in Bühl statt.

Das Generationsübergreifende bezog sich dabei auf die beiden Stadtführer: Martin Krauth und die erst 14-jährige Milena Meyer. Die Idee dazu war von Marion Schemel und Oliver Kunz von der Stadtverwaltung gekommen. Beim Spaziergang von Gebäude zu Denkmal sollte Milena zeigen, wo die Jugend ihre Plätze in der Stadt findet, während Krauth über historischen Daten informierte.

Ganz charmant hatten die beiden beim Start darauf hingewiesen, dass diese Stadtführung auch für sie Neuland sei. So wurde ihnen gerne die eine oder andere Wissenslücke verziehen, zumal sich unter den Spaziergängern einige Heimatforscher befanden, die mit Detailwissen glänzten. Zu viel davon hätte den Rahmen des eineinhalbstündigen Programms gesprengt. Es galt vielmehr, auf die architektonisch interessanten Stellen zu verweisen, von denen es in der Stadt überraschend viele gibt. Eine schöne Idee der Stadtverwaltung ist außerdem ein kleiner Faltplan mit allen 18 Stationen des Architektur-Rundgangs, der zu diesem Anlass herausgegeben wurde.

"Kann man hier auch mit Gästen hereinkommen?", war eine der ersten Fragen zu Beginn. Martin Krauth und Milena Meyer hatten die Gruppe im obersten Stockwerk des Rathauses II empfangen, wo ein Panoramafenster einen ganz und gar ungewöhnlichen Blick auf Kirche und Stadt ermöglicht. Historische Fotos erinnerten an die frühere Nutzung des "Bürgerhus" als Schule. An der Bühlot entlang führte der Spaziergang in den Stadtgarten, der vor 100 Jahren mittels Stiftungsgeld der Gebrüder Netter entstanden ist. "Das war das ehemalige Holzlager. Die Hölzer wurden von Bühlertal herunter geflößt, bis eines Tages die Sandstraße gebaut wurde", ergänzte ein historisch versierter Teilnehmer der Führung.

Auf dem Platz Vilafranca stehen die preisgekrönten Architekturjuwelen der Stadt, die Mediathek und die Carl-Netter-Realschule. Milena Meyer berichtete hier vom WLAN-Hotspot. Ganz handfest und jenseits der virtuellen Welt haben Schüler und Lehrer der Realschule eine "Wall of Fame" eingerichtet, erklärte die Neuntklässlerin. Die ersten beiden Sterne gab es für die ehemaligen Schulleiter Erhard Wein und Dieter Habich.

Über Europaplatz, Friedrichsbau und Schwanenstraße führte der Spaziergang in das Hänferdorf und dort zum ältesten Haus der Stadt, der ehemaligen Lindenmühle. Dort konnte Milena Meyer besonders mit Wissen auftrumpfen, denn hier, wo ihre Mutter das Café mit Shop "Schwarzwald-Soul" führt, ist sie zu Hause.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Architektur-Tage findet am Mittwoch, 18. Oktober, in der Rohrhirschmühle in Altschweier statt. Nepomuk der Bruddler wird sich dort auf seine ganz eigene Art mit der Architektur auseinandersetzen.