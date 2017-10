Erfolg nur abseits des Spielfelds



Von Holger Siebnich Bühl - Die Anreise war mehrere hundert Kilometer lang, aber am Ende des Abends trennte Aki Takahashi nur noch eine Armlänge von ihrem großen Idol. Die Japanerin, die in London lebt, war am Samstagmorgen auf dem Baden-Airport gelandet, um am Abend beim Auftaktspiel der Bühler Volleyballer dabei zu sein. Die 29-Jährige ist ein glühender Fan von Masahiro Yanagida, dem neuen Außenangreifer der Bisons. Der Superstar aus Fernost konnte die krachende Niederlage gegen die United Volleys aus Frankfurt zwar nicht verhindern, dafür machte er aber wenigstens seine weibliche Anhängerschaft glücklich, indem er Autogramme schrieb und sich mit ihnen auf Selfies verewigen ließ. Dass Yanagida dafür viel Zeit blieb, war auch dem Spielverlauf geschuldet. Die Gäste fertigten die Heimmannschaft im Schnelldurchlauf mit 3:0 Sätzen ab. Andreas Bäcker, Vorsitzender des TV Bühl, hatte vor dem Anpfiff noch auf einen Punkt für die Gastgeber gehofft, musste danach aber feststellen: "Das war kein Auftakt nach Maß." Aus Sicht von Bison-Manager Manohar Faupel war wenigstens der Ablauf abseits des Sportfelds erfolgreich. Yanagida hatte nicht nur dafür gesorgt, dass die Bühler auch von mehreren Fans aus Fernost angefeuert wurden, auch die mediale Aufmerksamkeit war enorm. Neben dem SWR drehte ein Kamerateam des japanischen Senders Fuji TV einen Beitrag, dazu kamen zahlreiche Pressevertreter. Erstmals hatte Faupel deshalb eine Pressekonferenz direkt im Anschluss an das Spiel in der benachbarten Kunstturnhalle organisiert. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf. Im Verein haben viele Abteilungen sehr gut zusammengearbeitet", lautete sein Fazit. Unter den nach Vereinsangaben 1500 Zuschauern war auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr. "Da war nix zu holen, Frankfurt war die eindeutig bessere Mannschaft", redete er die Leistung der Bühler nicht schön. Er glaube dennoch an das Team und sei optimistisch, dass die Mannschaft die Playoffs erreiche. Angesichts der rund 200 Plätze, die auf der Tribüne leer blieben, hofft Schnurr für die kommenden Heimspiele auf eine noch größere Unterstützung durch die Fans: "Das war schon nicht schlecht, hätte aber auch ein bisschen mehr sein können." "Man kann verlieren - aber bitte nicht so" Sponsor Werner Kwiatkowski machte aus seinem Herz keine Mördergrube: "Man kann gegen Frankfurt verlieren - aber bitte nicht so." Die Leistung der Bühler auf dem Spielfeld verhagelte Yanagida-Fan Takahashi und ihren Sitznachbarinnen auf der Tribüne dagegen nicht die Laune. Sie schnappten sich nach Spielende ihr Idol und holten sich freudestrahlend Autogramme. Auch der Fanclub Baden Rockets hat schon asiatischen Zuwachs bekommen und zwei Mitglieder aus Japan gewonnen. Der Vorsitzende Dieter Habich trommelte beim Saisonauftakt unter erschwerten Bedingungen mit einem gebrochenen rechten Unterarm. Am Ende legte er seinen Paukenschlägel frustriert zur Seite: "Bei der Aufschlagqualität der Frankfurter hatten wir gar nichts zu bestellen. Die Niederlage war völlig korrekt." Ranno Timmermann vom Freundeskreis Volleyball wollte nach der verhagelten Heimpremiere den Kopf aber nicht in den Sand stecken: "Wir haben eine gute Mannschaft. Die wollen alle und haben Spaß auf dem Spielfeld." Allerdings müssten die Jungs von Trainer Ruben Wolochin noch ihr Zusammenspiel verbessern. Der Coach vermutete, dass der Rummel im Vorfeld und am Spielfeldrand sein Team gehemmt haben könnte: "Wir waren vielleicht zu nervös", meinte er. Dass mit Yanagida in Bühl und mit seinem Landsmann Issei Otake in den Reihen der Frankfurter erstmals zwei Japaner in Deutschland schmettern und blocken, sei "eine ganz besondere Situation für die Bundesliga". Für die kommenden Spiele verspricht Wolochin eine Leistungssteigerung: "Wir sind jung", sieht er großes Potenzial in seinem Team. Die Fans hoffen, dass die Bisons das beim nächsten Heimspiel am Samstag, 28. Oktober, gegen die Netzhoppers SolWo Königspark abrufen können. Auch Aki Takahashi, die gestern im Baden-Airpark in den Flieger zurück nach London stieg, will dann erneut dabei sein. "Ich komme in zwei Wochen wieder", kündigte sie strahlend an.

