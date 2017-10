Spektakuläre Drehungen in der Halfpipe

Am Samstag war die "Nordisch Filmproduktion" aus Hamburg rund um und in Bühl unterwegs. Mit dabei waren neben Rico drei weitere Kinder, die mit dem Filmteam anreisten. Sie alle sind zwölf Jahre alt und Protagonisten des KiKA-Sendeformats "4 Viertel - meine Gegend rockt".

"Wir können noch nicht genau sagen, wann die Reihe gesendet wird, es wird wohl 2018 werden", sagt die betreuende Redakteurin Marike Smits. Sie hält sich an diesem Tag im Hintergrund und beobachtet dennoch aufmerksam, was auf dem Set passiert. Das Zepter überlässt sie Volontärin Clea Schnitzlein, die Ton, Kamera und Abläufe organisiert. Drei Kamera- und Tontechniker gehören zur fünfköpfigen Film-Crew, die mit den Kindern derzeit durch Deutschland reist.

"Wir haben dieses Format entwickelt, mit dem wir den Kindern zeigen wollen, wie schön Deutschland ist, und da es wenig glaubwürdig erscheint, wenn Erwachsene so etwas behaupten, lassen wir es die Kinder selbst erleben. Sie dürfen an die Orte fahren, an denen sie sich gerne aufhalten und sie dürfen zeigen, was sie gerne machen", erklärt Smits das Konzept der Sendereihe. Drei Aktivitäten darf jedes Kind auswählen, dann geht's los und gedreht wird vor Ort.

Rico hat sich für zwei Sportaktivitäten und einen Grillabend entschieden und dabei die Kameras nach Bühl, Bühlertal und Eisental gelotst, wo an diesem Wochenende Bilderbuchwetter herrscht. Ehrensache, dass es zunächst auf das BMX-Gelände des RSV Falkenfels in Bühlertal ging, denn über diesen Verein hatte Rico Kontakt zur Film-Firma bekommen. Smits und ihr Team beauftragen keine Casting-Firmen, sondern suchen ihre Film-Kinder selbst aus, nehmen Kontakt zu Vereinen und Musikschulen auf und lassen dabei ihr Netzwerk spielen. So sind sie auf Rico und seinen BMX-Kollegen Aspen Rall aufmerksam geworden. Aspen war tags zuvor mit drei weiteren Elfjährigen in Lauf und an den Allerheiligen-Wasserfällen unterwegs. Nach Ricos BMX-Fahrt in Bühlertal ging es weiter zur Skaterhalle in Bühl, wo er einem waghalsigen und auch ziemlich teuren Hobby frönt. Er brettert mit einem hochwertigen Stunt-Scooter über die Skater-Bahnen.

Die anderen drei Kinder begnügen sich mit gemütlichen Fahrten, während Rico in der Halfpipe spektakuläre Drehungen mit seinem Roller vollführt. Die bunte Skaterhalle hatte dem Filmteam so gut gefallen, dass zunächst eine Außenaufnahme gedreht wurde, bevor sich das Hallentor öffnete und die Kinder munter losrollen konnten. In kleinen Gesprächssequenzen erklärt Rico, wie die Scooter am besten zu fahren sind und wie man die Tricks aufbaut.

Insgesamt sind vier jeweils gleichaltrige Teams mit Kindern von zehn bis 13 Jahren in Deutschland unterwegs, immer besetzt mit zwei Mädchen und zwei Jungs. Gestern waren die Zwölfjährigen in Bayern, bevor es heute nach Hamburg geht. Rico lernt dabei nicht nur einen anderen Teil Deutschlands kennen, sondern auch neue Sportarten: In Bayern steht Reiten auf dem Programm und in Hamburg Stand-Up-Paddeln auf der Alster.