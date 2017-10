Melancholie der Chassidim trifft auf würzigen Bergkäse Von Udo Barth Bühl - "A Glezele Vayn" nennt sich die vierköpfige Gruppe, die mit unbändiger Spielfreude, schrägem Humor und beachtlicher Virtuosität am Samstagabend das Publikum im Schüttekeller begeisterte. Von wegen aber nur ein Glas - es war eine ganze musikalische Weinprobe voller Geschmacksnuancen, die im Keller der guten Töne serviert wurde. Kuhglocken zur Untermalung Der Name der Band deutet es schon an - der Zauber der Klezmer-Klänge aus dem jiddischen Shtetl ist eine wichtige Zutat dieses Abends. Wenn aber der Klarinettist seine Kopfbedeckung wechselt, passend zur jeweiligen Musikrichtung des multistilistischen Programms, gibt es "balkanöse" 5/8-Takte zu goutieren oder gar alpenländische Volksmusik, schließlich stammt Achim Rinderle aus dem gebirgigen Allgäu. So trifft die Melancholie der Chassidim auf den "Traum eines mazedonischen Mädchens", gar auf würzigen Bergkäs' namens "Struppl"! Das Interessante dabei ist, dass der ausgebildete Jazzmusiker Rinderle seiner Klarinette sowohl einen schön strahlenden Tonfall bei der Klezmer-Musik entlockt als auch brillant mit seinem Instrument zu Hora-Tänzen aus Moldawien einlädt. Und wenn er den Seppl-Hut auf dem Kopf platziert, greift der mit schmalem Besteck aus Trommel und Becken ausgestattete Perkussionist Jacobus Thiele wirklich zum Besteck. Denn mit hölzernen Löffeln, die im Allgäu vorwiegend zur Nahrungseinnahme von Kässpatzen dienen, lässt sich auch prima Musik machen. Mit dem wohlklingenden Akkordeon der gebürtigen Ungarin Szilvia Csaranko und dem hüpfend swingenden Kontrabass von Johannes Keller sorgt solcherart gespielte Volksmusik für ungetrübte Freude. Die Frage aber ist: Kann man einer Wünschelrute auch Töne entlocken? Zumindest im Allgäu scheint dies möglich zu sein, zumal sich das Wunderding als Maultrommel entpuppt. Die Kuhglocken zur Untermalung einer kräuterduftenden Bergwiese dürfen da nicht fehlen. Oktoberfest geht also auch anders - ganz ohne lärmendes Blech und Krachlederne. Dass Achim Rinderle auch begnadete Entertainer-Fähigkeiten mit Hang zu poetischen Ausflügen aufweist, wird deutlich, wenn er seine kurzen Gedichte zum Besten gibt, die sich gewaschen haben. Bei einem der Stücke, welches "unter keinen Hut passt", führt Rinderle die Kunst des reduzierten Instrumentariums vor. Beherzt ergreift er die Flöte und ein Sammelsurium an Tröten, in die man hineinblasen kann. Das quäkt ganz schön und erinnert an eine aufgeregte Ente aus Bühl am Alpsee. Da alle vier Musiker "Gójim" sind, also des Jiddischen nicht mächtig, wird ein Lied eben zum Reggae umgewandelt. Die dazu passende Sprache beherrscht der Allgäuer Rinderle perfekt, und so ertönt das Stück aberwitzig in karibisch-alpenländischer Manier. "A Glezele Vayn" ist eine sehr spontane und lustige Truppe, aber voller virtuoser Substanz. Und dass die Klarinette bei Klezmer-Klängen schluchzen kann, aber nicht immer muss, sondern jubilierend zum fröhlichen Hochzeitstanz bittet, lernt der Zuhörer an diesem Abend auch. Der Riesenapplaus verführt zu Zugaben. Mit dem melodienseligen Stück einer doch arg müden Hochzeitsgesellschaft in einem armenischen Bergdorf lässt es sich wunderbar nach Hause schweben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Spielfreudig und virtuos Bühl (ub) - Fünf lange Jahre mussten die Blues-Fans warten, bis Deutschlands wohl bekannteste Band in diesem Genre wieder Station in Bühl machte. Wie nicht anders zu erwarten war, verwandelte sich mit Blues Company der Schüttekeller in einen veritablen Blues-Club (Foto: ub). » Weitersagen (ub) - Fünf lange Jahre mussten die Blues-Fans warten, bis Deutschlands wohl bekannteste Band in diesem Genre wieder Station in Bühl machte. Wie nicht anders zu erwarten war, verwandelte sich mit Blues Company der Schüttekeller in einen veritablen Blues-Club (Foto: ub). » - Mehr