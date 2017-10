Gounod-Messe ausdrucksstark intoniert Bühl (cid) - Dem Patrozinium der Pfarrgemeinde Altschweier, das traditionell am dritten Oktober-Sonntag gefeiert wird, war in diesem Jahr ein von der Sonne verwöhnter Tag geschenkt. In großer christlicher Gemeinschaft der Seelsorgeeinheit ehrte und würdigte die Pfarrgemeinde ihren Kirchenpatron Gallus mit einem Festgottesdienst, einem geselligen Fest und einer feierlichen Vesper zum Ausklang. Unter dem meisterlichen Orgelspiel von Organist Andreas Meier zogen Pfarrer Sebastian Marcolini, Diakon Georg Beier und die Ministranten in das festlich geschmückte Gotteshaus ein. Im zentralen Chorfenster leuchtete das Bildnis des heiligen Gallus, der als irischer Mönch und Glaubensbote um 600 n.Chr. Gottes Wort und die Verheißung Jesu Christi zu den Menschen brachte. "Wer unter dem Schutz des Höchsten steht" sang die Gemeinde und Diakon Georg Beier erinnerte an den "Botschafter des Glaubens", der selbst Gott erfahren hatte und sich aufmachte, die frohe Botschaft Gottes zu verkünden. Ausdrucksstark und klangschön führte die Chorgemeinschaft St. Gallus/St. Michael unter der Leitung von Dirigent Johannes Thäter mit der "Messe no. 6 aux Cathedrales in G" von Charles Gounod durch die Liturgie. Organist Andreas Meier, der mit Freude immer wieder gern an seinen früheren Wirkungsort Altschweier zurückkehrt, begleitete mit seinem virtuosen Orgelspiel die von Johannes Thäter zu großer chormusikalischer Leistung geführte Chorgemeinschaft. Voller Demut intonierte die Chorgemeinschaft das Kyrie eleison, pries Gottes Ruhm und Herrlichkeit mit einem strahlenden Gloria in excelsis Deo. In seiner Festpredigt sprach Diakon Georg Beier von der Wirkung eines Schirms, den man brauche, um Schutz vor Regen oder Sonne zu finden. "Auch Gott will uns nicht im Regen stehen lassen; er hält schützend und segnend seine Hände über uns, Gott schirmt uns ab vom Bösen und der Sünde", lautete des Diakons Botschaft. "Dafür steht Jesus ein, der unser Schutzschirm ist, teuer erkauft mit seinem Blut." "Wenn sich mehrere den Schirm teilen, rückt man zusammen", so Beier weiter. "So ist es auch mit uns. Wir müssen mit Jesu nahe zusammenrücken, seine Liebe gibt Schutz und Geborgenheit." Der Diakon nannte Gottes Schirm "mobil", wie es jeder Schirm sei. "Er ist nicht nur in der Kirche aufgespannt, sondern überall wo Menschen sind, und Jesus Christus lädt uns unter den Schirm des Höchsten ein." Die Chorgemeinschaft begleitete einfühlsam die Kommunion, und Chor und Gemeinde sangen zum Ausklang "Nun danket alle Gott". Pfarrer Sebastian Marcolini dankte allen Mitwirkenden und Helfern für die Gestaltung des Patroziniums und Organist Andreas Meier ließ mit dem "Großen Triumphmarsch" zum Ausklang des Festgottesdienstes die Klais-Orgel jubilieren. Auf dem Vorplatz des Gallusheims erfreuten die Original Rebland-Musikanten mit einem Platzkonzert, die Floriansjünger kredenzten einen Umtrunk und die Zeltlagerjugend servierte Flammkuchen. Bereichernde wie gesellige Begegnungen, eine genüssliche Kaffeestunde und die feierliche Vesper rundeten das Patrozinium in froher Gemeinschaft ab.

