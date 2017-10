Noch so einige Projekte in der Pipeline

Für eine Maschine ist Schnurr gleichwohl mit allzu menschlichen Eigenschaften ausgestattet, und auch aus dem Bühler Rathaus lässt sich nicht der Planet retten. Der Beigeordnete Wolfgang Jokerst charakterisierte Hubert Schnurr eher als einen Mann der leisen Töne, der Wert auf Teamwork lege und "gerade deshalb sehr viel für unsere Stadt bewirkt hat".

Im Beisein der First Lady Beatrix und der beiden Töchter Annkatrin und Denise listete Jokerst die lange Liste an Projekten auf, an denen Schnurr in 20 Jahren zunächst als Bürger- und später als Oberbürgermeister maßgeblich beteiligt war. In den insgesamt 24 Jahren in Diensten der Stadt (die vier Jahre als Chef des Stadtbauamts hinzugerechnet) habe Schnurr "unglaublich viel umgesetzt".

Exemplarisch führte der Laudator die Weiterentwicklung Bühls zu einer Schul,-Sport- und Kulturstadt an und erwähnte die Neubauten der Weststadtschule, Carl-Netter-Realschule, der Großsporthalle oder der Mediathek, die Realisierung eines Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), die Konversion französischer Liegenschaften und als Folge die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, das "Jahrhundertbauwerk" Hochwasserstollen oder die Umgestaltung der Bühler Hauptstraße.

Städtebauliche Akzente habe der gelernte Städteplaner Schnurr auch bei der Sanierung von Rathaus II samt Anbau gesetzt. Nach zuvor heftig geführten Diskussionen sieht Jokerst einen weiteren Debattenbedarf längst verstummt: "Mittlerweile gilt das neue Ensemble der beiden Rathäuser durchweg als geglückt. Ich kenne in der Stadt keine anderen Stimmen mehr."

Der "mutigen Entscheidung" und dem Durchsetzungsvermögen des Dienstjubilars sei es auch zu verdanken, dass es in Bühl eine der ersten Gemeinschaftsschulen in der Region gab und die Stadt Waldflächen im Nationalpark Schwarzwald eingebracht habe. Nicht zuletzt beim interkommunalen Breitbandausbau habe die Stadt unter Schnurrs Führung eine "wichtige Vorreiterrolle" übernommen.

Und der "Tatendrang unseres OB ist ungebremst", warf Jokerst einen Blick ins neue Jahr, wenn die Neugestaltung von Markt- und Kirchplatz ansteht und der "Dreh- und Angelpunkt unserer Stadt" nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch "eine ganz neue Aufenthaltsqualität bekommt".

Außerdem werde die strategische Weiterentwicklung mit dem Prozess "Bühl 2025" munter fortgesetzt.

Für so viele Verdienste gab es für Hubert Schnurr eine Ehrenurkunde, einen Gutschein der Stadt sowie ein Geschenk der Rathaus-Kollegen. Der solchermaßen Laudatierte zeigte sich "überwältigt". Er finde es "toll, für diese Stadt arbeiten zu dürfen". Und er versicherte "noch einige Projekte in der Pipeline" zu haben. Er muss ja nicht gleich die Welt retten.