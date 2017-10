Gemeinderat ringt sich zu Großprojekt durch

Die Zeit brannte den Gemeinderäten auf den Nägeln, als sie sich zu der Entscheidung durchrangen, das historische Rathaus umbauen zu lassen. Die Baugenehmigung liegt bereits seit Juli dieses Jahres auf dem Tisch. Kopfschmerzen bereiteten den Fraktionsvertretern aber die Kosten in Höhe von geschätzt rund vier Millionen Euro, zumal noch weitere Projekte wie die Sanierung des Schwarzacher Kindergartens, die Flüchtlingsunterbringung und ein neues Feuerwehrgerätehaus auf der Agenda stehen. "Dieses Jahr sieht es im Haushalt gut aus. Alle Einnahmen liegen über dem Ansatz", bemerkte Rechnungsamtsleiterin Sabine Hamsch. Rheinmünster könne ein stetiges Wachstum verbuchen, weshalb sie positiv gestimmt sei, auch mit Blick auf die UHU-Ansiedlung in Greffern.

Der Gemeinderat forderte, die Ausführungsplanung für den Rathausumbau in Absprache mit den Ratsmitgliedern, dem Bauausschuss und der Verwaltung zu erarbeiten. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, einen nochmaligen Aufstockungsantrag für das Sanierungsprogramm "Historische Ortsmitte Schwarzach" beim Regierungspräsidium Karlsruhe einzureichen. Keine Zustimmung erhielt im Einvernehmen aller Räte die Planung zur Umgestaltung des Straßenraums im historischen Ortskern. "Die Straßenraumgestaltung ist eine schöne Sache, aber ich glaube nicht, dass wir dies machen können", bemerkte Franz Leonhard (CDU). Peter Meier (BfR) sagte: "Die Straßenraumgestaltung ist für mich nur nice to have."

Für das Großprojekt rechnet die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von rund der Hälfte der Kosten aus dem Bund-Länder-Programm "Denkmalschutz West". In dessen Rahmen erhielt Rheinmünster bereits im März 2013 einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 800000 Euro, mit Bescheid vom April dieses Jahres weitere 600000 Euro. Somit wurde der Förderrahmen auf rund 2,3 Millionen Euro erhöht, die Finanzhilfe beträgt insgesamt 1,4 Millionen Euro, wovon ein wesentlicher Teil in die Sanierung des Kindergartens in Schwarzach fließt. Private Maßnahmen seien recht zögerlich, wie Bauamtsleiter Konrad Reith bemerkte.

Ein weiterer Aufstockungsantrag für die Rathaussanierung, den das Regierungspräsidium nach Aussage von Thomas Wirth von der STEG Stadtentwicklungsgesellschaft aus Stuttgart unterstützten würde, muss bis spätestens Ende Oktober vorliegen. Wirth richtete daher den dringenden Appell an die Ratsmitglieder, gegenüber dem Regierungspräsidium nun endlich Farbe zu bekennen, die Beschlüsse zu fassen.