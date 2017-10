Müll und Integration thematisiert

Bühl (mig) - Junge Bühler reden mit: Gestern fand im Friedrichsbau die vierte Bühler Jugendkonferenz statt. Mehr als 80 junge Leute investierten einen Tag, um sich über ihre Stadt Gedanken zu machen. Sie gaben der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat konkrete Hinweise, wo sie sich Veränderung wünschen. Vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass sie am längsten über herumliegenden Müll diskutierten. Zur Präsentation der Ergebnisse aus sechs Workshops während des Vormittags lagen noch die Reste der Mittagspause in Form von zerknüllten Servietten, halbleeren Flaschen und Getränketüten unterm Tisch. Als vermüllt und teilweise "richtig unappetitlich" beschrieb die Gruppe "Bühl räumt auf" große Teile der Innenstadt. Man wünsche sich dringend mehr Mülleimer. Der Ansatz im Stadtgarten, neben jeder viel genutzten Sitzbank einen Mülleimer zu haben, gefiel den jungen Leuten. An Bushaltestellen wünschen sie sich mehr Aschenbecher. "Bühl ist gar nicht so dreckig im Vergleich zu vielen Großstädten", schilderte dagegen Stadträtin Margret Burget-Behm (CDU). Als einzige Vertreterin des Gemeinderats war sie schon morgens mit den jungen Leuten unterwegs. Die Gruppe sei sehr inspirierend gewesen, meinte sie. Unrat sei ihr vor allem vor großen Handelsketten aufgefallen. "Vielleicht sollte jeder selbst auch darauf achten, nichts einfach fallen zu lassen", so der Hinweis von Schulsozialarbeiter Frank Armbruster. Engagiert und gekonnt moderierten Daniela Alesi und Simon Bärmann vom Jugendrat den Nachmittag. Sie fragten morgens und am Ende der Konferenz das Meinungsbild der jungen Leute ab. Dass sie sich in Bühl wohlfühlen, dafür gab es am Ende mehr Stimmen als zu Beginn. Bürgermeister Wolfgang Jokerst wurde mit Jubel begrüßt. Während der Präsentation der Ergebnisse habe er den Eindruck gewonnen, dass sich die Jugend für ihre Stadt interessiere. Die Verwaltung könne einiges an Anregungen mitnehmen. Wenn es an die konkrete Umsetzung eines Jugendcafés gehe, das sich die jungen Leute schon lange wünschen, werde man "noch mehr ins Gespräch kommen", sagte er zu. Für ihr Jugendzentrum Komm wünscht sich die Zielgruppe neue Sitzgelegenheiten und neu gestaltete Wände. Um mehr Schüler zu erreichen, wurde vorgeschlagen, dort Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe anzubieten. Außerdem würden viele gern sonntags kommen, ein Tag an dem bisher geschlossen ist. Von den sieben Stadträten, die zur Präsentation gekommen waren, unterstützten diesen Vorschlag auf Anhieb zwei. "Vielfalt erleben" hieß ein weiteres Thema. Diese Gruppe stellte fest, dass es in Bühl durchaus Rassismus, Ausgrenzung und Abneigung gegen Schwule und Lesben gebe. Mit Arbeitsgemeinschaften an den Schulen setze man ein Zeichen gegen solche Tendenzen und besuche zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte, um dort mit Kindern zu spielen, wurde berichtet. Die Arbeitsgruppe "Gemeinsam anders" zog das Fazit, dass man nicht verurteilen dürfe, was anders ist, sondern es kennenlernen sollte. Viele der Schüler waren am Ende trotzdem der Meinung, es werde noch nicht genug für die Integration getan. Basketballkörbe, mehr Sitzmöglichkeiten, eine Trampolinhalle und eine Rutsche für das Hallenbad stehen auf der Wunschliste der Jugendlichen. Außerdem äußerten sie den Wunsch nach mehr Polizeikontrollen am Bahnhof, im Stadtgarten und an der Realschule, um sich sicherer zu fühlen.

