Händler von Wintermode haben das Nachsehen

Das tolle Herbstwetter war eines der Top-Themen beim gemütlichen Plausch. "So warm war es glaub ich noch nie", freute sich Hermann Zink, ein aus Bühlertal stammender und inzwischen heimisch gewordener Schwarzacher. Er gehörte zu den zahlreichen Arbeitnehmern, die erst am späten Nachmittag den Jahrmarkt besuchten. Das Treffen von Bekannten und Nachbarn gehört in Schwarzach einfach dazu. "Die Kirb ist Schwarzachs Nationalfeiertag, fast so bedeutend wie Weihnachten", frozelte derweil Timo Braun augenzwinkernd.

Viele auswärtige Gäste nutzten die angenehmen Temperaturen für einen Fahrradtrip ins Münsterdorf, wo bereits duftender Kaffee und leckerer Kuchen warteten. Die drei siebten Klassen der Realschule hatten traditionell im Pfarrheim Sankt Benedikt eine Kaffeestube eingerichtet. Am Ende waren die Kuchenplatten leer und die Klassenkasse für den nächsten Ausflug prall gefüllt. Die anderen Jahrgänge der Schwarzacher Bildungseinrichtung waren überwiegend im kulinarischen Bereich aktiv. Neben Waffeln, Joghurt mit Früchten oder Crêpe und selbstgemachtem Popcorn waren sie mit Zwiebelkuchen und neuem Wein am Start. Ergänzt wurde das Angebot mit bemalten Kürbissen, dem Verkauf von Seifenschalen und Cake-Pops. Mit ein wenig Glück konnte man Preise bei einer Tombola oder am Glücksrad gewinnen.

Die professionellen Händler waren meist mit typischem Jahrmarktsortiment am Start. Die Angebotspalette reichte von Damen- und Herrenbekleidung, Süßwaren, Gewürzen, Artikeln für den Haushaltsgebrauch, Duft- und Aromaölen über Qualitätsschneidwaren bis hin zu den beliebten Wachstüchern in Meterware. Nicht so wirklich glücklich waren an diesem Tag die Anbieter von Winterkleidung. Ein Verkäufer von Schals und Mützen brachte es auf den Punkt: "Es sind zwar viele Leute hier, aber es ist viel zu warm", erklärte er achselzuckend. Die meisten Besucher interessierten sich einfach nicht für die wärmenden Accessoires.

Für andere hat sich die Reise nach Schwarzach gelohnt, wie für Tamara Bullmann aus Bad Rappenau. Ihr Stand mit Gebrauchs- und Geschenkartikeln sowie Glückwunschkarten am südlichen Ende der Jahrmarktstraße war stets gut frequentiert. "Da findet man halt auch brauchbare Kleinigkeiten für den täglichen Gebrauch", konstatierte Ansgar Gessert aus Stollhofen, der seit jeher zur "Schwarzacher Kirb" ins Nachbardorf kommt.

Bei der Fundsachenversteigerung im Foyer des Rathauses kamen in diesem Jahr an die 20 Fahrräder, Pkw-Anhänger-Stützräder, neue Kleidungsstücke, echter Schmuck, ein Musikinstrument, zwei Rucksäcke, Gartenzubehör und ein Taschenmesser unter den Hammer. Kleinere Gegenstände wie Brillen oder Bücher wanderten in den Flohmarktverkauf der Realschule. Der Versteigerungserlös erhält traditionsgemäß die Realschule in Schwarzach, die mit diesem Geld ihre Partnerschule in Montenegro/Peru unterstützt.