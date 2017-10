Flaute bei der Windenergie Bühlertal (efi) - Nach Baden-Baden legt nun auch Bühlertal das Thema Windkraft auf Eis. Einstimmig und ohne Diskussion billigte der Gemeinderat den Verwaltungsvorschlag, das Verfahren zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans für Bühlertal "derzeit nicht weiterzuführen". Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde der Beschluss um den Zusatz ergänzt, "keine Flächen für Infrastrukturanlagen zur Verfügung zu stellen". Die Talgemeinde, auf deren Gemarkung keine geeigneten Standorte ausgewiesen sind, hat sich damit von den Plänen zur Windenergienutzung im benachbarten Bereich Kälbelskopf/Wettersberg distanziert. Dieses knapp 70 Hektar große Vorranggebiet liegt nordöstlich von Bühlertal Richtung B500 und gehört zu Baden-Baden und Bühl. Selten erfahren die Ratssitzungen in Bühlertal so viel Aufmerksamkeit wie jene am Dienstagabend. Einen Tag nach der Infoveranstaltung der Bürgerinitiative "Windkraftfreies Bühlertal" (wir berichteten) war das Interesse der Bürger so groß, dass zusätzlich etliche Stühle herbeigeschafft werden mussten. Dicht gedrängt verfolgten knapp 40 Zuhörer im kleinen Saal des Haus des Gastes die Erklärungen von Verwaltung und Fraktionen. Das Abstimmungsergebnis quittierten sie mit Beifall. Zuvor hatten Bürgermeister Hans-Peter Braun und Hauptamtsleiter Frank Bühler noch einmal die Chronologie des komplexen Planungsverfahrens in Erinnerung gerufen. Da sich die potenziellen Windkraftnutzungsgebiete in Bereichen von Gemarkungsgrenzen befinden, sei bereits 2011 mit der Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier sowie mit Baden-Baden und Sinzheim eine interkommunale Zusammenarbeit vereinbart worden. Nach dem Ausstieg der Kurstadt, dessen Gemeinderat Ende September mehrheitlich das Verfahren zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans gekippt hatte, kann nach Ansicht der Verwaltung eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den Kommunen nicht zustande kommen. In der kommenden Woche werde sich auch der Bühler Gemeinderat mit dem Thema befassen, ließ der Bürgermeister wissen. Wie er durchblicken ließ, sei dort "der "gleiche Beschlussvorschlag" zu erwarten. Gesundheitliche Schäden befürchtet Braun wie Bühler machten deutlich, dass nun künftig Anfragen von Investoren zur Windkraftnutzung im Einzelfall zu prüfen seien. Bei einer solchen Einzelfallentscheidung könne die Gemeinde allerdings auf die im Laufe des Verfahrens bereits vorgetragenen Stellungnahmen zurückgreifen. "Diese Studien kommen uns zugute", erklärte der Rathauschef. Volker Blum (CDU) begründete die Zustimmung seiner Fraktion auch mit Hinweisen auf mögliche gesundheitliche Gefährdungen. Die Entfernung zu Wohngebieten schätze er als zu kurz ein, die Auswirkungen des Lärms als noch zu wenig erforscht. Untersuchungen darüber müssten stärkere Berücksichtigung finden, forderte der CDU-Fraktionschef. Stefan Ursprung (FBV) verwies auf das komplexe Planungsrecht. Mit Hinweis auf die gesundheitlichen Schäden, die in der Nähe von Windparkanlagen entstehen könnten, zeigte er sich "dankbar, dass Bürgerinitiativen entstanden sind". Den Gedanken, das Verfahren zu Ende zu führen, um schlussendlich keine Flächen auszuweisen, habe die Fraktion verworfen. Nach Rücksprache mit Verwaltung und Regierungspräsidium sei klar geworden, dass eine "Verhinderungsplanung" nicht möglich sei. "Gut gedacht, aber schlecht gemacht", sparte Peter Ganter (SPD) nicht mit Kritik an der damaligen Landesregierung, die 2012 das Landesplanungsgesetz geändert hatte. In der Folge hatte die Regionalplanung nur noch Vorranggebiete für Windenergieanlagen festlegen können. "Für Ausschlussverfahren besteht keine Möglichkeit mehr", monierte Ganter und wünschte sich ein "anderes Signal von der Landesregierung". Jetzt müsse man in Kauf nehmen, jeden Einzelfall zu prüfen.

