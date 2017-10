Erst vorbehandeln, dann ableiten

(red) - Sowohl die Baldenau- als auch die Zaystraße in Rastatt haben schon bessere Zeiten gesehen. Nun hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss den nötigen Straßensanierungen zugestimmt. Bis zur Umsetzung wird es jedoch noch einige Zeit dauern (Foto: Melcher). » - Mehr

(lsw) - Mindestens einen Euro mehr pro Stunde und Kind fordert der Landesverband Kindertagespflege für Tagesmütter. Bisher verdienten die Kräfte teilweise unter dem Niveau des Mindestlohns. Der Verband argumentiert, dass die Anforderungen an Tagesmütter gestiegen seien (Foto: av).

Rheinmünster