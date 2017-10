Synergieeffekte durch Naturpark Bühlertal (efi) - "Mit der Eröffnung der Naturpark-Geschäftsstelle am 9. Januar 2016 begann im Haus des Gastes eine neue Zeitrechnung", bekräftigte Sachgebietsleiter Tino Rettig bei der Vorstellung des Jahresberichts im Gemeinderat. Der Naturpark erweise sich nach Überzeugung des Tourist-Info-Chefs für die Gemeinde "als äußerst kooperativer Partner", der nicht nur zu einer höheren Belegung im Haus des Gastes beitrage. Hervorzuheben seien auch die vom Naturpark ausgerichteten Events wie etwa die Genussmesse am kommenden Sonntag. Insgesamt 131 Veranstaltungen listet die Bilanz im vergangenen Jahr auf, 67 im großen Saal, 59 im kleinen sowie 15 im Außenbereich. Gegenüber 2015 bedeute dies eine kleine Steigerung, informierte Rettig die Ratsmitglieder. Im laufenden Jahr lägen die Belegungszahlen bereits jetzt auf Vorjahresniveau und er erwarte noch eine Bewegung nach oben. Die Sitzungen des Gemeinderates im kleinen Saal sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Aufgrund der Jahresrechnung bescheinigte der Sachgebietsleiter dem Haus des Gastes eine "moderate finanzielle Entwicklung". Höhere Beträge ergeben sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben. Für eine nennenswerte Veränderung auf der Einnahmenseite sorgten laut Rettig im Wesentlichen die ab 2016 laufende Betriebskostenumlage sowie der anteilige Zuschuss für die Naturpark-Geschäftsstelle. Im Bereich der Ausgaben schlagen sich unter anderem gestiegene Kosten für Personal sowie für Unterhaltung und Beschaffung nieder. Der Umbau der Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants zur Naturpark-Geschäftsstelle habe zu höheren kalkulatorischen Kosten geführt, erläuterte der Sachgebietsleiter. "Der hohe Auslastungsgrad an den Wochenenden hat sich stabilisiert", stellte Rettig außerdem fest. Dies zeigten die Zahlen für 2016 sowie der aktuelle Verlauf. Mehr Veranstaltungen zu requirieren, sei nur bedingt möglich, da während der Woche keine Bewirtung zur Verfügung stehe. "Die Steigerungen der vergangenen beiden Jahre gehen im Wesentlichen auf den Naturpark zurück", fasste Rettig zusammen. Im Haus des Gastes sind zwei Hausmeister und mehrere 450-Euro- und Reinigungskräfte beschäftigt, beantwortete Sabine Ganter-Meier vom Personalamt die Frage von Stephan Seiler (FBV). Vor allem die Wochenend-Veranstaltungen, insbesondere in der Fastnachtssaison, würden das Personal binden. "Ohne Überstunden geht das nicht."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Leitbild 2025 für den Kaltenbronn Gernsbach (stj) - Der Kaltenbronn hat jetzt ein Leitbild 2025. Die "Konzeption für ein nachhaltiges Besucherlenkungskonzept" gibt mit 14 Handlungszielen und fast 40 Maßnahmen, die bis 2025 umgesetzt werden sollen, die Entwicklungsrichtung für die nächsten Jahre vor (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Der Kaltenbronn hat jetzt ein Leitbild 2025. Die "Konzeption für ein nachhaltiges Besucherlenkungskonzept" gibt mit 14 Handlungszielen und fast 40 Maßnahmen, die bis 2025 umgesetzt werden sollen, die Entwicklungsrichtung für die nächsten Jahre vor (Foto: av). » - Mehr