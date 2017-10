Köstliches mit Suchtfaktor Bühl (agdp) - Nur selten blickt er in eines seiner Bücher und zögert keinen Moment, eine um die andere Geschichte auswendig zu präsentieren. Mitunter muss Otmar Schnurr auch selbst schmunzeln, als er in der Rohrhirschmühle in Altschweier im Rahmen der Architekturtage am Oberrhein aus seinem Leben, genauer gesagt aus seinem reichen literarischen Mundart-Werk plaudert. (agdp) - Nur selten blickt er in eines seiner Bücher und zögert keinen Moment, eine um die andere Geschichte auswendig zu präsentieren. Mitunter muss Otmar Schnurr auch selbst schmunzeln, als er in der Rohrhirschmühle in Altschweier im Rahmen der Architekturtage am Oberrhein aus seinem Leben, genauer gesagt aus seinem reichen literarischen Mundart-Werk plaudert. Klar, die meisten Kapitel, die kenne er tatsächlich auswendig, räumt er im Gespräch ein. Kein Wunder, denn seine humorvolle Einführung in die familiären Gepflogenheiten der Gattinnen-Angehörigen sind so köstlich und so bildhaft, dass sie niemals langweilig zu werden scheinen. Oder die Geschichte vom vorweihnachtlichen Musikstress im Hause Schnurr, als ein jeder sich lautstark nach eigenem Gusto beschallt, bis Vater Otmar schließlich gesanglich eins obendrauf legt. Richtig heimelig wird es unter der niederen Holzdecke der Mühle, in die der Autor so trefflich zu passen scheint. Frischgebackene Brezeln werden kredenzt, ein Gläschen Wein und eben diese unverwüstlichen Geschichten aus dem Leben von Nepomuk, dem Bruddler. Neue gibt es in Kürze, wie Schnurr in der Pause im Gespräch verrät. Dafür sorgt "Alemann", ein Papagei, der ins Achertal gerät. Als er dort die oft sehr einsilbige Ausdrucksweise der Einheimischen hört, kommt er dank seines Sprachtalents rasch mit den Menschen ins Gespräch. Mehr will der Autor aber noch nicht verraten. Eingezwängt zwischen Onkel Karl und Onkel Franz, die beide bei Familienfeiern stets am Ende des Tisches platziert werden, lauscht er zum wiederholten Male, wie die beiden ihre Kriegserlebnisse - inzwischen unendlich oft wunschgemäß zurechtgerückt - zum Besten geben. Da sei ihm ein "Rusch" nachzusehen, diente er doch im Grunde einer örtlichen Betäubung, mit der eine solche Feier erträglicher werde. Schnurr zu lauschen, ist ein echter Hochgenuss für die Augen und für das Kopfkino, das er mit wenigen Sätzen in Gang zu setzen versteht. So fühlt es sich am Ende des Abends fast so an, als könne man bei Schnurrs zu Hause getrost die Kaffeemaschine bedienen, weil man längst weiß, wo Tassen, Filter und Pulver aufbewahrt werden. Der Schnurr'sche Schreibstil hat durchaus einen Suchtfaktor, der nach immer mehr verlangt.

