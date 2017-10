Alles in trockenen Tüchern

Bühl - Kunstturnen ist schweißtreibend. Aber die Mengen an Flüssigkeit, die im Bühler Turntempel bis vor einiger Zeit für Ärger sorgten, hatten einen anderen Ursprung. Durch einen Riss und eine falsch montierte Außenabdeckung drang Wasser in den Anbau der Großsporthalle ein. Im Frühjahr war die Stadtverwaltung der Ursache des Problems auf die Schliche gekommen. Nach einer Sanierung scheint nun alles dicht zu sein. Und auch finanziell ist die Geschichte mittlerweile in trockenen Tüchern: Die Kosten hat die Versicherung der Bauleitung überwiesen.

Ein Dreivierteljahr hatte die Suche nach der Flüssigkeitsquelle in Anspruch genommen. Ein Hausmeister hatte im Sommer 2016 Alarm geschlagen, nachdem er beim Saugen auf eine Pfütze gestoßen war. Laut Jörg Zimmer, Technischer Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH, zogen die Verantwortlichen zunächst in Betracht, dass sich die hohe Luftfeuchtigkeit in dem Leistungszentrum im Wortsinne negativ niederschlagen könnte. Als die Halle im Frühjahr schließlich ausgeräumt und an der Nordseite ein Teil des Estrichs abgetragen wurde, war diese These aber schnell vom Tisch: "Dafür waren die Mengen an Wasser, die dort aufgetaucht sind, einfach zu groß", erzählt Zimmer. Auch ein Riss im Estrichbereich, der im Zuge der Arbeiten entdeckt wurde, diente nicht allein als Erklärung. Des Rätsels Lösung fand sich schließlich an einem Treppenaufgang an der Hallenrückseite, der als Notausgang dient. Dort war laut Zimmer eine Außenabdeckung nicht richtig aufgebracht. Das kam heraus, als der Bereich testweise unter Wasser gesetzt wurde. Zimmer spricht von einem neuralgischen Punkt, an dem mehrere Gewerke zusammentreffen. "Da hat offensichtlich der eine nicht gewusst, was der andere tut", schildert er ein Zusammenspiel mehrere Firmen, das anscheinend mit einem fehlerhaften Ergebnis endete.

Nachdem der Schaden behoben wurde, ist laut Zimmer außer Schweißtropfen kein Wasser mehr in der Halle aufgetaucht: "Wir gehen davon aus, dass jetzt Ruhe herrscht", sagt der Geschäftsführer. Die monatelange Suche hatte gerade noch rechtzeitig ein Ende. Denn im kommenden Jahr läuft die Gewährleistung für das Bauwerk aus. So kam für die Rechnung in Höhe von rund 50000 Euro noch die Versicherung der Bauleitung auf - wenn auch erst auf anwaltlichen Druck hin.

Ein dickes Kompliment spricht Zimmer bei der Geschichte den Turnern aus, die am meisten unter der Situation zu leiden hatten. Sechs Monate lang war ihre Halle nur eingeschränkt nutzbar, während der Arbeiten blieb sie schließlich mehrere Wochen komplett geschlossen. Trotz allem Ärger packten die Sportler immer kräftig mit an.

Für sie könnte der Vorfall auch noch einen großen Nutzen bringen. Denn am Ende aller Untersuchungen ist Zimmer mehr denn je davon überzeugt, dass die Turnhalle eine Lüftungsanlage braucht. Zwar war Kondenswasser doch nicht die Ursache, bei Messungen sei in dem Trainingszentrum aber eine relative Luftfeuchtigkeit in Höhe von 100 Prozent festgestellt worden. Dass eine solche Anlage nicht schon vor dem Bau eingeplant wurde, will Zimmer rückblickend nicht als Fehler bezeichnen : "Wir haben uns einfach nicht vorstellen können, in welchem Maß die Halle genutzt wird." In Bezug auf die Quadratmeterzahl sei sie mit Sicherheit die am stärksten frequentierte Trainingseinrichtung Bühls. Dafür sei die Belüftung allein über die Fenster nicht ausreichend.

Den Turntempel an die Anlage der Großsporthalle anzuschließen, sei technisch nicht möglich. Deshalb sei geplant, ein Gesamtpaket zu schnüren, das sowohl die Belüftung als auch den schon lange gewünschten Hallenanbau umfasst. Dieser soll das provisorische Zelt ersetzen, das bei Heimspielen der Volleyballer als VIP-Bereich dient. Die Kostenschätzung für dieses Paket liegt bei rund 400000 Euro. Da die Kalkulation aber schon ein paar Jahre alt ist, geht Zimmer mittlerweile von einem höheren Betrag aus. Bis die Summe bereitsteht, werden die Turner sicher noch den einen oder anderen Schweißtropfen vergießen.