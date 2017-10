"Ganz und gar nicht leicht" Bühl (wv) - Als Ansporn für seine musikalische Qualität stellte sich der Bühler Frauenchor einer besonderen Herausforderung: Dirigiert von Christina Hörth, errang er beim Badischen Chorwettbewerb jüngst den Titel "Leistungschor". 48 Chöre aus dem gesamten badischen Raum hatten sich im Bürgerzentrum Bruchsal an dem vom Badischen Chorverband veranstalteten Wettbewerb beteiligt. (wv) - Als Ansporn für seine musikalische Qualität stellte sich der Bühler Frauenchor einer besonderen Herausforderung: Dirigiert von Christina Hörth, errang er beim Badischen Chorwettbewerb jüngst den Titel "Leistungschor". 48 Chöre aus dem gesamten badischen Raum hatten sich im Bürgerzentrum Bruchsal an dem vom Badischen Chorverband veranstalteten Wettbewerb beteiligt. Aus dem Mittelbadischen Sängerkreis hatten außer den Bühlerinnen nur zwei weitere Chöre teilgenommen. "Es war ganz und gar nicht leicht. Die hochkarätig besetzte Jury hat streng geurteilt. Nur 38 der 48 Chöre haben einen Titel erreicht", berichtet Hörth, die am Mittwoch ein vertiefendes Feedback des Wettbewerbs erhielt. "Der Wettbewerbstag war sehr inspirierend für uns. Wir haben Ensembles von exzellentem Niveau gehört, viel Neues kennen gelernt und etliche Ideen für uns mitnehmen können", resümiert Hörth. Vorsitzende Evelyne Krausbeck ergänzt: Dieser Wettbewerb sei ein Höhepunkt des bisherigen Frauenchorjahrs gewesen. In der Vorbereitungsphase habe man insgesamt neun Projektsängerinnen aus Sasbach, Unzhurst und Neuweier gewinnen können, die den Bühler Frauenchor bei dieser besonderen Veranstaltung unterstützten. Viele Proben seien notwendig gewesen, um gut vorbereitet zum Chorwettbewerb zu fahren. Mit dem Pflichtstück "... dass Töne tragen können" (Musik: Jürgen Golle, Text: Hildegard Jahn-Reinke) und drei Wahlstücken, darunter das südafrikanische Traditional "Freedom is Coming", ging der Frauenchor in den Wettstreit. "Uns ist ein Riesenfortschritt gelungen, wir haben alle Lieder auswendig gesungen, auch die beiden Wahlstücke auf Englisch", freut sich Dirigentin Hörth. Sie lädt ein: Wer Lust am Singen habe und mitmachen wolle, könne sich spontan jeweils donnerstags zur Probe des Frauenchors im Seitentrakt des Bürgerhauses Neuer Markt einfinden. Das Probelokal ist von der Marktstraße aus über den Musikschul-Eingang zu erreichen.

