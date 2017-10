In zwei Jahren wieder Hofladen-Wandertag

Zum jüngsten Erfolg hätten "sagenhafte äußere Bedingungen" beigetragen. Laut Mitteilung des Rathauses wurden am 3. September über 850 Stempelkarten am Ausgangspunkt beim Vereinsheim des Schäferhundevereins ausgegeben und unterwegs an den sieben Hofladen-Stationen verkauft.

"Zählt man aus den Erfahrungen des Vorjahres noch ungefähr das Doppelte an Wanderern hinzu, die nur punktuell die Hofläden ansteuerten, dann waren an die 2000 Menschen auf den Beinen", zog man Bilanz. Von Karlsruhe bis Offenburg waren Interessierte angereist. Das größte Kontingent an Wanderern sei aus Ottersweier und der Region um Bühl gekommen, aber auch das Murgtal sei zahlenmäßig sehr stark vertreten gewesen.

Aufgrund des großen Erfolges einigten sich die Beteiligten darauf, den zweijährigen Rhythmus beizubehalten und legten als nächsten Termin den 1. September 2019 fest.

Vollständig abgestempelte Laufkarten nahmen an einer Verlosung teil. Malin Thaul und Max Maurath vom Kindergarten St. Michael zogen sieben Gewinner. Diese erhalten je einen Einkaufsgutschein der Ottersweier Hofläden.