Alles gebacken bekommen

Wie berichtet, hatte sich Böckeler wochenlang auf die sogenannten "World Skills" vorbereitet, bei denen in dieser Woche 1300 junge Fachkräfte aus aller Welt in 51 Berufsdisziplinen um Bestleistungen kämpften. Der jüngste Spross der Bühler Konditorenfamilie ließ sich von seinem Arbeitgeber, der Schweizer Spitzenkonditorei Sprüngli in Zürich, freistellen, um in einem eigens aufgestellten Container an der heimischen Produktionsstätte im Froschbächle zu trainieren. Dort backte er bis zu zehn Stunden täglich Torten, wellte Teige und rollte Marzipankugeln. "Ich habe in den vergangenen drei Monaten drei Tage freigehabt", erzählt Böckeler.

Auf Basis dieses Bäcker-Bootcamps fühlte sich der 22-Jährige bestens vorbereitet auf die Weltmeisterschaften. Der Flieger nach Abu Dhabi hob am 11. Oktober ab, am vergangenen Sonntag begannen die Wettkämpfe. Austragungsort war das Abu Dhabi National Exhibition Center, ein gigantischer Messekomplex. Böckeler und seine 27 Konkurrenten bekamen dort jeweils ein kleines Backstudio zur Verfügung gestellt, mit dem sie sich schon vor Wettkampfbeginn einmal vertraut machen durften. Denn beim Startschuss am Tag darauf mussten alle Handgriffe sitzen. Innerhalb von nur acht Stunden sollten die Teilnehmer aus aller Welt unter anderem eine Torte, Eclaires und Marzipanfiguren fertigen. "Man muss richtig Gas geben", schildert Böckeler den Druck. Aber die Erfahrungen aus seinem Trainingslager und seiner Ausbildung ließen ihn die Herausforderungen ruhig und selbstbewusst angehen: "Mit der Anspannung bin ich gut klargekommen. Sobald es losging, habe ich den Kopf abgeschaltet."

Unterstützt wurde er von einer elfköpfigen Entourage aus Familienmitgliedern und Betreuern. Die Gruppe durfte ihm zwar zuschauen, aber nicht mit ihm sprechen. "Sonst hätten sie mir ja Tipps geben können", erzählt Böckeler. Und in kritischen Situationen schauten seine Fans lieber weg, um nicht noch mehr Druck aufzubauen.

Am Mittwoch stand bei der zweiten Wettkampfrunde der Höhepunkt auf der Anforderungsliste: das Schokoladenschaustück. In fast fünf Stunden schuf Böckeler zum Thema "Street Art/Graffiti" ein essbares Kunstwerk, das auch in einer Galerie für Aufsehen sorgen könnte. Vom Schreck über den kleinen Wackler, der ein Teil des Stücks gen Boden segeln ließ, erholte er sich schnell, so dass er am Ende zufrieden mit sich war. "Jetzt kommt die Belohnung dafür, dass ich so lange geackert habe", freute er sich schon vor der Siegerehrung.

Dabei schielte er sogar ein bisschen aufs Treppchen. Zwar hatte er im Vorfeld einen Top-Ten-Platz als Ziel ausgegeben, aber der Wettkampf entfachte seinen Ehrgeiz vollends, denn er merkte: "Die Konkurrenz kocht auch nur mit Wasser." Am Ende lagen die besten Zehn ganz eng beieinander, für Böckeler sprang Platz Acht heraus. "Manchmal gibt es einfach dickere Fische, gegen die man nicht ankommt", nahm es der Bühler sportlich. Die "World Skills" hätten in anderen Ländern eine längere Tradition, so dass deren Delegationen in Sachen Know-how überlegen gewesen seien.

Und dem 22-Jährigen ist es gelungen, in der Familienhistorie ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wie einst sein Vater Stefan und sein Bruder Christian hatte Fabian im vergangenen Jahr den Titel als Deutschlands bester Nachwuchskonditor geholt. Bei einer Weltmeisterschaft war bislang aber noch kein Familienmitglied dabei. "Von dieser beeindruckenden Erfahrung werde ich bestimmt noch lange zehren", sagt er.