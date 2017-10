Schüler bändigen sogar Feuer Bühl (jure) - Unvergessen dürfte den Tullaschülern der runde Geburtstag ihrer Schule bleiben. Zum 50-jährigen Bestehen durften die 170 Kinder eine Woche lang Zirkusluft schnuppern und selbst einmal als Clown, Akrobat, Artist oder Zauberer tosenden Beifall genießen. Gemeinsam mit Lehrern und Eltern bereiteten sie sich auf die Aufführungen vor. Insgesamt viermal konnten sie in einer echten Manege ihr Können demonstrieren. Mit Bewunderung verfolgten Kinder verschiedener Kindergärten und Grundschulen am Freitagmorgen die Generalprobe der aufgeregten Akteure. Am Freitagmittag sowie am Samstag gab es drei weitere Aufführungen, bei denen selbst Stehplätze rar wurden. Es war eine außergewöhnliche Show mit vielen überraschenden Elementen und einigen Punkten, bei denen dem Publikum schon auch mal der Atem stockte. So beispielsweise, als ein Schüler schwungvoll in einen Haufen Glasscherben sprang oder zwei Jungen mutig Feuer schluckten. Ebenso fragte sich das Publikum, wo das kleine Mädchen abgeblieben war, das in einen Kasten geschlossen wurde, durch den die Magier ihre Dolche stießen. Putzmunter kletterte sie unversehrt aus dem Kasten. Stets die Lacher auf ihrer Seite hatte die Clowngruppe. Die bunt gekleidete Schar suchte unter anderem in der Manege nach einem verlorenen Euro, obwohl er eigentlich hinter dem Vorhang abhandengekommen war. Clowneske Logik: "Weil das Licht hier besser ist." Scheinwerferlicht durfte bei der grandiosen Inszenierung ebenso wenig fehlen wie Nebel und Schwarzlicht. Noch effektvoller wirkten dadurch die Darbietungen mit durch die Luft wirbelnden Tüchern. Aber auch die Reifennummer erhielt durch den Schwarzlichteffekt eine besondere Note. Da wurde durch Reifen gesprungen und schnelles Hula-Hoop präsentiert. Atemberaubend schnell waren die Seilspringer, die auch zu viert gleichzeitig über das Seil sprangen. Nicht über, sondern auf dem Seil bewiesen sich die Seiltänzer, für die eigens ein Seilgerüst aufgebaut wurde. Sie zeigten beeindruckende akrobatische Nummern. Eine weitere Gruppe turnte auf großen Bällen, während andere Diabolo und Teller drehten und durch die Luft wirbelten. Hoch hinaus ging es auf den Leitern, bei denen die Kinder quasi als verbindendes Element eingesetzt waren und so zur stehenden Doppel- oder Vierfachleiter wurden. Das Publikum beklatschte frenetisch die Kinder beim Finale. Das Zirkus-Projekt war ein voller Erfolg und für alle Kinder die Chance zu zeigen, dass in jedem von ihnen Talente schlummern. Weiter austoben konnten sich die Kinder beim Spielmobil sowie bei den Angeboten der Sportvereinigung Vimbuch. Die Musikvereine Vimbuch und Oberbruch luden ein, Instrumente auszuprobieren. Zum Gelingen trugen zudem der Förderverein der Schule und der Elternbeirat bei, die für die Bewirtung der zahlreichen Gäste sorgten.

