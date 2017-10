Fasnacht vor dem Schritt zum Kulturerbe Bühl (mig) - Eine bunte und gut gelaunte, mehr als 350-köpfige Narrengesellschaft traf sich am Samstag zur Jahreshauptversammlung des Ortenauer Narrenbunds (ONB) in Neusatz. Zwei Zünfte wurden im Rahmen des Abends mit dem Ortenauer Quintessenz-Kulturpreis 2017 ausgezeichnet: die Otterschwierer Leimewängscht und die Krabbenaze aus Bohlsbach. In der Schlossberghalle waren Vertreter von 55 Zünften und des Schweizer Fastnachtsverbands Hefari versammelt. Der ONB zählt einen Neuzugang: Die "Melusine us'm Stollewald" aus Oberkirch-Bottenau wurden aufgenommen. Ausgerichtet wurde das Treffen von den Niesatzer Hurzle und musikalisch begleitet von der Trachtenkapelle Grüne Jäger. Die Verbandsarbeit sei mit vielen Wünschen und Zielen, Freuden und Enttäuschungen verbunden, äußerte die Präsidentin Silvia Boschert aus Kehl-Marlen. Jede Zunft müsse für sich entscheiden, ob sie sich den strengen Richtlinien der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beugen wolle, um die Anerkennung des immateriellen nationalen Kulturerbes Fastnacht zu erhalten. Der Verband werde die Zünfte dabei beraten. Mit dem zurückliegenden Jahr zeigte sich Boschert zufrieden: Sie sei eine "stolze Präsidentin", hoffe aber, dass "mehr Leben in die Ausschüsse kommt". Schatzmeister Rainer Oehler aus Offenburg berichtete von einem positiven Jahresergebnis 2016 und kündigte für das laufende Jahr ein Minus an, weil der Verband knapp die Hälfte eines gewährten Zuschusses an das Land zurückzahlen musste. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Traurig stimmte Boschert, dass ihr Kanzler (Schriftführer) Florian Karl seinen Posten abgab, um dem Karnelvalsverein Rheinbischofsheim als Präsident vorstehen zu können. Ein Nachfolger wurde in Roman Delakowitz aus Elgersweier gefunden. Mario Burkart von der Narrenzunft Oberachern, Regionalvertreter der Region Hornisgrinde, wurde zum neuen Sprecher aller Regionalvertreter gewählt. In der Region Bühlot-Murg ist Michael Christ von den Ottenauer Saubergteufeln neuer stellvertretender Regionalvertreter. Dieter Seifermann aus Ottersweier, der über elf Jahre im ONB-Präsidium mitgearbeitet hat, wurde mit dem Silbernen Bijoux-Orden ausgezeichnet. "Von unten" neu aufgebaut werde derzeit der Brauchtumsausschuss des ONB, berichtete Peter Szyzska aus Elgersweier. Geplant sei ein Häsverzeichnis, das den Zünften Bestandsschutz bieten soll. Er wünsche sich, dass auch junge Menschen an der Weiterentwicklung des Brauchtums mitarbeiten. Für ihn sei wichtig, dass die Fastnacht volkstümlich bleibe. Sie müsse nicht zwingend zum Kulturerbe werden. Der Ortenauer Quintessenz-Kulturpreis 2017 ging an zwei Zünfte, die ein "besonderes Engagement" auszeichnet. Belohnt werde mit einem Preisgeld von jeweils 250 Euro "Besinnlichkeit und Spektakel", erklärte der Laudator Peter Szyszka aus Elgersweier. Die Otterschwierer Leimewängscht sorgten seit über 20 Jahren nicht nur für närrischen Frohsinn, sondern auch für Besinnlichkeit mit der adventlichen Stunde "s'isch bal Wiehnachte", unter anderem mit "himmlisch verklärten" Guggenmusikern, so Szyszka. Dabei sammelt die Zunft mit dem Verkauf von "Wihnachtsbrädli" Geld. Rund 14000 Euro seien damit bereits erlöst und an die Hilfsorganisation Haus Kinderberg International gespendet worden. Seit 1983 pflegt die Narrenzunft Krabbenaze Bohlsbach den Herrentrunk, einen Brauch, der auf das Mittelalter zurückgeht. Verbunden ist der Abend mit "Völlerei", dem Verzehr von dunklem Bier und dem Ritterschlag für einen Prominenten. Was früher dem Adel vorbehalten war, wurde zum Brauchtum und belebe das ONB-Motto "Fastnacht ist Kultur". Dies überzeugte das Kuratorium, den Quintessenz-Kulturpreis zu vergeben.

