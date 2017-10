Motor für den ländlichen Raum

Bühlertal



Genussmesse des Naturparks Bühlertal (eh) - Erstmals veranstaltet der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord eine Genussmesse in Bühlertal. Im Haus des Gastes wird sich am Sonntag, 22. Oktober, alles um die kulinarische Vielfalt regionaler Produkte drehen. Erwartet werden mehrere tausend Besucher (Archivfoto: eh).