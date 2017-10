Momentaufnahme eines gut gepflegten Gartens Bühl (kkö) - Mit der Seelsorgeeinheit Bühlertal beschäftigten sich Dekan Martin Schlick und Dekanatsreferent Patrick Krieg (Dekanat Baden-Baden) im Auftrag von Erzbischof Stephan Burger bei einer kirchenrechtlich vorgeschriebenen Visitation. Auf Gespräche und Besichtigungen folgte ein "Feedback" im Gallusheim in Altschweier, das die beiden gemeinsam mit Pfarrer Sebastian Marcolini und der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, Inge Schmidt, zahlreichen Mitgliedern der Seelsorgeeinheit präsentierten. Die enge Vernetzung von kirchlicher und politischer Gemeinde, die Schlick später positiv kommentieren sollte, zeigte sich in der Anwesenheit von Ortschafts- und Gemeinderäten, teils in Personalunion Pfarrgemeinderäte. Schmidt skizzierte die Grundlagen der Visitation: Bereits im Frühjahr habe sich ein Selbstbewertungsteam gegründet, dem sogenannten "Levi-Programm" folgend. Neben ihr als Vertreterin der Pfarrei St. Gallus Altschweier zählten auch Liane Bäuerle und Monika Sucher von den Bühlertäler Pfarreien Liebfrauen und St. Michael zum Team. Vorbereitet worden war dessen Arbeit von Pfarrer Marcolini, Pastoralreferent Sebastian Döbele und Diakon Georg Beier. Spiritualität wird gepflegt Der Prozess, betonte Schmidt, habe nicht erst mit Levi begonnen, sondern mit der Erstellung der Pastoralkonzeption 2013. Krieg verglich Levi, das für "Lernen, Entwickeln, Vereinbaren, Inspirieren" steht, mit einem Bild: Lege man einen Garten an, habe man Pläne, "man ackert und macht", verliere aber manche Ecken aus den Augen. Auf äußere Einflüsse wie das Wetter könne man nur reagieren, viele Dinge aber selbst lenken. "Levi ist wie eine Momentaufnahme von diesem Garten, in dem Hauptamtliche und Ehrenamtliche sich einbringen." Welchen Eindruck diese "Momentaufnahme" in der Seelsorgeeinheit Bühlertal vermittelt, schilderte Schlick mit Enthusiasmus. So lobte er die Freundlichkeit der Gemeindemitglieder und die offene, gepflegte Kirche. Auch mit Blick auf die Inhalte zeigte er sich angetan. Die Leitung werde in einer differenzierten Weise wahrgenommen; man bemühe sich, die noch junge Struktur der Seelsorgeeinheit zu gestalten, von Altschweier bis ins Höhengebiet. Die Pastoralkonzeption überzeuge mit "klaren, knackig formulierten Zielen". Er attestierte zugleich: "Spiritualität wird gepflegt." Als starke Säule nannte er die Frauengemeinschaft: "Sie nimmt eine Vorreiterposition ein, was die Zusammenführung der Gemeinden in der Seelsorgeeinheit und die Ökumene betrifft, auch über den Weltgebetstag der Frauen." Die Kolpingfamilie erreiche ebenfalls viele Personen. Optimistisch stimmt Schlick darüber hinaus die aktive kirchliche Trägerschaft der Kindergärten sowie die Präsenz der Kirche im Seniorenheim. "Sie sind breit aufgestellt." Als bereichernde Akzente im Kontext mit dem Wandel der Gesellschaft ("Die Volkskirche geht dem Ende zu") wertete er die "Come&pray"-Gottesdienste, die Erwachsenen-Katechese oder die "Kinderkirche". Respektvoll sprach er vom hiesigen Umgang mit den Flüchtlingen: "Sie haben Ihr Christsein mit Mut gelebt", wandte er sich an die Anwesenden. Abschließend dankte er allen Aktiven für ihr Engagement. "Ich kann Ihnen nur meine Wertschätzung aussprechen." Dem Bericht schloss sich eine rege Diskussion an. Thematisiert wurde vorrangig die Problematik, die Jugend noch für Kirche zu begeistern.

