Lieder über den Krieg, die Liebe und das Saufen

(mf) - Eigentlich ist es erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Die gemütliche Zunftstubb der Otterschwierer Leimewängscht eignet sich doch so gut als irisches Pub, noch dazu, wenn wie am Samstag original dunkles Guinness-Bier ausgeschenkt wird. Jetzt endlich kam mit Shebeen Connection die passende Band nach Ottersweier. Mit ihrem Irish Folk ließen sie die Gäste in der Zunftstubb die Luft der legendären irischen Kneipen schnuppern, wo gemeinsam gesungen, geklatscht und getanzt und wohl auch kräftig über die Engländer geschimpft wird.

Das zumindest erzählte der Ire Alan Sherry, der zusammen mit den Musikerkollegen Thomas Schilling und Bertram Bühner aus Frankfurt angereist war. Bei der Auswahl der Band hatte sich Linus Maier auf einen langjährigen musikalischen Wegbegleiter aus dem Kinzigtal verlassen. Jochen Singler, der selbst als "Two Steps to Heaven" mit Sängerin Gerdi schon verschiedene Bühnen in Ottersweier gerockt hat, hatte Shebeen Connection empfohlen. Singler kannte sie von der "Irischen Nacht", die er als Wirt in Zell am Harmersbach erfolgreich ins Leben gerufen hatte. Selbstredend, dass er zufrieden in der ersten Reihe Platz nahm.

"In den irischen Liedern geht es immer um Krieg (mit den Engländern), um Liebe und um das Saufen", erklärte Sänger Alan Sherry, der sich ansonsten mit Kommentaren weitgehend zurückhielt. "Reden wird überschätzt", erklärte er diese Zurückhaltung im Pausengespräch nach dem zweiten Set. Sherry singt lieber, und das macht er richtig gut.

Das mehr als dreistündige Programm startet mit typischer, irischer Folkmusik, mit der 300 Jahre alten Ballade "Star of the County Down" und dem Lied "Follow me up to Carlow", das den Sieg über die Engländer um 1580 besingt. Bei aller Blutrünstigkeit im Text denkt man bei diesen rhythmischen Gesangsstücken vor allem an die lebhaften Volkstänze, die Michael Flatley und seine Riverdance-Show berühmt gemacht haben. Alan Sherry spielt Gitarre und singt dazu mit einer sich fast überschlagenden Stimme und dem typisch nasalen Klang der populären Volksmusik.

Den zweiten Durchgang startet er mit einem ergreifenden Solo ohne jegliche Instrumentalbegleitung, das die Nähe und Aufmerksamkeit des Publikums in der gemütlichen Zunftstube braucht. Dessen nicht genug überrascht der Sänger mit tiefschwarzer Stimme und Satchmos "What a wonderful World".

Neben dem Irish Folk gab es auch andere Musik, "auf die wir Lust haben", wie Bertram Bühner erläuterte. Bühner ist der kongeniale Partner von Alan Sherry. Er setzt die typischen irischen Akzente mit Mandoline, Tin- und Low-Whistle, spielt Harp, ergänzt ein wunderbares Klarinetten-Solo, ist Background-Sänger, zweite Stimme und singt als Zugabe auch noch ein Halleluja. Kurzum, ein Allround-Musiker, der sich vom Moment und von der Stimmung inspirieren lässt und in musikalische Akzente ummünzt.

Die Basis für das Ganze bildet der Leiter der Band, der Jazz-Bassist Thomas Schilling, der einen "alten Sachsen" spielt, einen über 150 Jahre alten Kontrabass. Ob irische Jigs und Reels oder Blues, ob Jethro Tull oder Mark Knopfler, die Basslinie bildet den stabilen Rahmen für die melodischen und improvisatorischen Ausflüge seiner Kollegen.

Der letzte Kleinkunst-Abend 2017 in der Zunftstubb wurde von vielen Gästen zum Besten des Jahres gekürt und heizte natürlich das Interesse für die neue Saison an. An Aschermittwoch wird das neue Programm erscheinen.