Flut von Bandbewerbungen Von Joachim Eiermann Bühl - Der Jazz boomt an den Musikhochschulen. Doch die Aussichten, von der Jazzmusik leben zu können, sind mangels Spielorte nicht gut. Bernd Kölmel, musikalischer Leiter des Bühler Jazztivals, hat im Vorfeld des Musikereignisses vom 8. bis 12. November hunderte Anfragen von Musikern erhalten, die in Bühl gerne auftreten würden. "Aus ganz Deutschland, aber auch aus Frankreich und dem englischsprachigen Raum", erzählt er. Er bedauert, so gut wie alle mit Absagen enttäuschen zu müssen. Mit unbekannten Talenten lasse sich leider nicht reüssieren. Die Aufstellung des Festivalprogramms habe sich daran orientieren müssen, größere Zielgruppen zu erreichen, um eine gute Auslastung der Konzerte zu gewährleisten. "In Bühl gibt es kein studentisches Umfeld", so Kölmel. Damit mangele es an dieser Art von Publikum, das bereit wäre, Konzerte mit experimentellem Jazz zu besuchen, bedauert er. Angesichts eines vergleichsweise geringen Budgets setzt man auf finanzierbare zugkräftige Namen. Wie Simon Phillips, britischer Ex-Schlagzeuger der US-Rockband Toto, der in Bühl beim Eröffnungskonzert sein Jazzrock-Projekt Protocol IV vorstellen wird. "Wir haben Ticketanfragen auch aus dem Rhein-Neckar-Raum erhalten", berichtet Kölmel. Für ihn ein Zeichen, dass sich Bühl im Vergleich mit anderen Jazzfestivals nicht verstecken müsse. Dafür stehe auch die US-amerikanische Topband Yellowjackets, die als Highlight die Gala-Nacht des zehnten Jazztivals krönen soll. Den Schwerpunkt der Konzertbesucher sieht Kölmel im Umkreis von der Ortenau bis nach Karlsruhe. Um dem Festival des Karlsruher Jazzclubs im ZKM aus dem Weg zu gehen, habe man sich entschieden, den angestammten Termin von Anfang Oktober in den November zu verlegen. In diesem Monat wird zwar traditionell in Straßburg beim Jazz d'Or gejazzt, doch erachtet Kölmel diese Konstellation für weniger konfliktreich, da in der Elsassmetropole der Schwerpunkt auf der improvisierten Musik liegt, während Bühl mehr dem populären Jazz und dem Rockjazz zugeneigt sei. Die Geschichte des Jazztivals hatte 1998 noch mit dem Super-Drummer Pete York und viel Big-Band-Sound (wie das Bundesjazzorchester) begonnen. Kölmel erinnert sich, mit engagierten Freiwilligen der Musikschule sowie viel Herzblut und Tatendrang die ersten Festivals gestemmt zu haben. Im Rückblick erscheint ihm fast unglaublich, welche Jazzgrößen in der Folge den Weg nach Bühl fanden: Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner, Max Greger, Dusko Goykovich, Paul Kuhn, Klaus Doldinger, Randy Brecker, Toots Thielemans... Doch die Vorzeichen änderten sich, der finanzielle Spielraum wurde enger. Heutzutage wird das Bühler Jazztival professionell organisiert unter Beteiligung des städtischen Kulturbüros. Die Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus rührt auch in den sozialen Medien die Werbetrommel. Der große Einsatz der Wirtschaftsförderung hat laut Kölmel bewirkt, dass sich für das Ereignis mehr als 30 Sponsoren und Förderer fanden - so viele wie noch nie. "Das zeigt: Das Umfeld ist da", freut sich der Festivalmacher. Gleichwohl: Das Vorgängerfestival 2015 hatte nur 1200 zahlende Fans gefunden, für Kölmel ein Ergebnis, "das mich nicht glücklich machte". Die schlechte Auslastung gab den Anlass, sich konzeptionell neu aufzustellen. Zusammen mit dem ehemaligen Arte-Redakteur Thomas Neuhauser (Baden-Baden), der künftig auch einige der Konzerte anmoderieren wird, wurde eine neue Struktur erarbeitet. Zu den Neuerungen zählen - neben der Terminverlegung in den November - ein vierter Konzerttag (gegenüber zuletzt drei) und ein besonderes Dankeschön an die Sponsoren in Form eines exklusiven Events mit dem Pianisten Marc Hernadi. Ohne die Unterstützung Dritter geht es nicht: Das Festivalbudget sieht nach Abzug der Sponsorengelder und Kartenverkäufe ein Defizit von maximal 15000 Euro vor. Kölmel hofft deshalb in der Summe auf 1800 bis 2000 Konzertgänger. Mit dem USM-Jazzbrunch ist die erste Veranstaltung nahezu ausverkauft. Bei diesem Anlass ist Kölmel auch als Leader der Big Band Brass & Fun gefordert. Er verrät: Die Schlagzeugstöcke wird an diesem Sonntagmorgen Ralf Gutske von den Söhnen Mannheims schwingen. Musikschullehrer Michael Vierling, der viele Jahre bei Brass & Fun hinter den Drums saß, hat eine andere, wichtige Aufgabe: Er ist Festival-Bühnenmanager und dafür verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft. Festival-Programm

