In Afrika einen "fairen Fußabdruck" hinterlassen

Das Ganze kam so: Nach sieben Jahren Arbeit in der IT-Branche nahm die aus Stuttgart stammende Frau, die 2011 ihrem Bühler Ehemann in die Zwetschgenstadt gefolgt war, drei Monate Auszeit. Der Grund war ein gemeinsames Ziel: Ein hoher Gipfel sollte es sein. Das Paar entschied sich, sein Glück am Kilimandscharo zu versuchen und reiste nach Tansania.

Am Anfang sei da nur die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt gestanden, erzählt Koch. Sie, die erstmals in den schwarzen Kontinent reiste, war aber auch fasziniert von der wechselnden Natur, der Tier- und Pflanzenwelt in den einzelnen Klimazonen auf dem Weg nach oben. Doch der Fokus der Expedition war monothematisch: "Es ging immer nur um den Gipfel." Nichtsdestotrotz: Auch sie freute sich riesig, als das 5 895 Meter hohe Ziel erklommen war.

Den Gipfelaufstieg ermöglicht hatten Einheimische - junge Kerle, die Expeditionsgepäck und Verpflegung den Berg hochschleppen. Bis zu 30 Kilogramm Last sind üblich. Hinzu kommt das Risiko, am Berg zu verunglücken. Die Helfer, Porters genannt, sind jedoch schlecht ausgestattet: das Schuhmaterial dürftig, die Jacken für die hohen Regionen meist zu dünn. "Wir haben mit den Guides darüber gesprochen, was man besser machen könnte", erzählt Koch. Seine eigene Funktionskleidung für den Berg hat das Paar beim Abschied verschenkt.

Die Bergführer sind Einheimische, die in Guide-Schools eine Lizenz erwerben. Der Kontakt zu ihnen riss nach der Rückkehr nicht ab. "Ganz viele Ideen reiften", schildert Gülsah Koch. In langen Skype-Konferenzen nahm das gemeinsame Projekt schließlich Gestalt an. Abraham Simon, ein tansanischer Guide, ist jetzt ihr Partner vor Ort. Beide haben eigene Firmen gegründet, zwei rechtlich eigenständige Unternehmen von Fairtrek Jicho. Koch: "Ich vermittle die Reisen, er veranstaltet sie."

Wer nicht auf den Kilimandscharo kraxeln wolle, finde tolle Wander-Routen und Safari-Strecken vor. Die Start-up-Unternehmerin, die internationale Wirtschaft studiert hat, sieht sich für den Schritt in die nebengewerbliche Selbstständigkeit gut gerüstet: "Ich habe einen großen Erfahrungsschatz und bisher schon viel mit Unternehmen zu tun." Sie hat auch das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, der auf die persönlichen Bedürfnisse seiner Angestellten Rücksicht nimmt: "Ich konnte auf 80 Prozent reduzieren." Sie schätze ihre Arbeit im IT-Bereich mit vielen Kundenkontakten sehr, aber der Nebenjob sei kreativer Ansporn.

Kreativität ist gefordert angesichts eines nur geringen Budgets. Die Fairtrek-Homepage hat sich Gülsah Koch selbst erarbeitet. Mit dem "Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum" in Frankfurt steht die Jungunternehmerin in Kontakt, um nachhaltiges Trekking und eine entsprechende Schulung der Guides zu entwickeln. Mit ihrem Partner in Tansania hat sie vereinbart, "dass wir alle Mitarbeiter krankenversichern werden", was in diesen Breitengraden nicht selbstverständlich ist. Zusätzlich werde in eine Pensionskasse eingezahlt. Auch in der Lohntüte soll sich der Fairtrek-Aspekt widerspiegeln, außerdem ist an einheitliche Funktionskleidung gedacht.

Mit dem nachhaltigen Bergsteigen hoffen die junge Unternehmerin und ihr Partner, jenes Publikum zu erreichen, das vorzugsweise fair gehandelte Waren einkauft: "Wir wünschen uns sportbegeisterte, weltoffene, abenteuerlustige Menschen." Am 1. Januar soll der Betrieb starten.