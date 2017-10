Von einem, der auszog und wieder zurückkehrte Bühl (jo) - Auf das Buch folgt die Hommage mit Lesung und Musik. Dazu wird am Mittwoch, 8. November, die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich nach Bühl kommen, um "Aus dem Leben eines Träumers" zu erzählen. Die Rede ist von Fridolin Seifried aus Kappelwindeck, dem seine Freunde ein Buch gewidmet haben (siehe BT vom 12. Oktober). Auch Heidenreich zählte zum Freundeskreis des 2014 im Alter von 66 Jahren verstorbenen Originals. Sie war zu ihrer Südwestfunk-Zeit (Paraderolle: Else Stratmann) Stammgast im "Kranz" in Sinzheim-Müllhofen, jenem Gasthaus, das Friedl als Wirt führte, bis er aus finanziellen Gründen schließen musste. Später unterstützte ihn die bekannte Autorin mit Lesungen, die sie in seiner Weinhandlung abhielt. Heidenreich, die für das Buch ein Vorwort schrieb, wird den um 19 Uhr beginnenden Friedl-Abend moderieren und verschiedene Wegbegleiter zu Wort kommen lassen. Meike Heekerens vom Bühler seitenweise-Verlag hatte die ersten druckfrischen Buchexemplare gestern ins Rathaus mitgebracht. Eine Rolle darin spielt auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst, der einst im "Kranz" gekellnert hatte. Er sagte, dass die Stadt das Projekt ideell und mit der Überlassung von Räumlichkeiten unterstütze, da es einen Beitrag zur regionalen Kulturgeschichte der 60er/70er Jahre leiste: "Es ist nicht nur ein Buch über den Friedl." Jokerst: "Das Buch erzählt eine Geschichte vom Weggehen aus der Provinz und der Rückkehr in die Heimat." Außerdem spiegele es eine Wirtshauskultur wider, wie es sie heute in dieser Form nicht mehr gebe. Den Beteiligten bescheinigte er viel Herzblut. Für die federführende Autorin Birgit Kienzle, die fürs SWR-Fernsehen mehr als 100 Biografien gedreht hat, steht der menschliche Aspekt im Vordergrund - von einem der auszog, um sich zu verwirklichen und der die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht habe. "Friedl hat intensive Gästepflege betrieben." Darunter habe seine Arbeit gelitten, so dass er sein Lokal verlor. Wirtschaftlich mag er gescheitert sein, "als Mensch ist er es nicht". Er sei immer der gleiche geblieben, wollte nie etwas anderes werden. Lothar und Marliese Götz hatten ihn bereits in seiner ersten Kneipe in München-Haidhausen unterstützt, das sich zum beliebten Szenelokal "mit Leberwurstbrot und Fasswein für 1,50 Mark" mauserte. Zu den damaligen Stammgästen habe auch der Krimi- und Drehbuchautor Friedrich Ani gezählt, berichtet Lothar Götz. Pit Klein hatte Seifried erst als Weinhändler kennengelernt und war beeindruckt von dessen Augen und dem Umgang mit den Gästen, vor allem jene, "die sich für prominent hielten". Seine Frau Hannah jobbte in der Weinhandlung: "Samstags war richtig viel los." Unter der Woche habe sie jedoch allzu oft das dort abgestellte Klavier spielen können. Apropos Musik: Marc-Aurel Floros, Pianist, Komponist und Heidenreichs Lebensgefährte, wird am 8. November (Friedls dritter Todestag) den Abend im Friedrichsbau mitgestalten. Karten gibt es im Bürgeramt. Am 30. November wird es eine weitere Lesung geben mit Pit Klein in der Baden-Badener Buchhandlung Straß. Am 23. Februar folgt im Bühler Schütte-Keller ein Abend mit Lothar Black (von Schobert & Black) und Texten von Fritz Graßhoff. "Da spielt das Buch auch eine Rolle", kündigt Klein an.

