Junge Solisten beweisen Mut und Können auf der Bühne

Den musikalischen Nachmittag eröffnete das Akkordeon-Orchester unter der Leitung von Sandra Eller. Mit "Unser Tag" von Helene Fischer und "Sowieso" von Mark Forster stimmten die Musiker die Besucher auf die Veranstaltung ein und machten Lust auf mehr.

Ausbilderin Sandra Eller führte kurzweilig durch das Programm und stellte die Jugendlichen im Alter von sieben bis 18 Jahren dem Publikum vor. Nervosität oder Lampenfieber war bei den Nachwuchsmusikern kaum zu spüren. Sie trugen souverän ihre einstudierten Stücke vor. Vivianne Rabiega machte mutig den Anfang und überzeugte mit zwei flotten Stücken auf dem Klavier. Sandro Maier spielte ein kleines Stück auf dem Klavier und zeigte dann mit seiner Ausbilderin Sandra Eller, wie fit er schon auf den Tasten ist.

Die siebenjährige Mathea Pfeifer bewies mit flotten Fingern, dass sie den Überblick über die vielen Tasten hat. Sie spielte drei turbulente Stücke. Als Akkordeon-Duo präsentierten sich Shaleen Altseimer und Sandra Eller mit bekannten Titeln aus "Mary Poppins" und "Aladdin und die Wunderlampe". Carmen Rabiega zauberte im Anschluss ebenfalls einen beliebten Walt-Disney-Klassiker aus "Frozen" und begeisterte mit "Let it go" die Zuhörer. Lukas Friedmann beherrscht die Tasten und versteht es, rhythmische Zusammenhänge in Einklang zu bringen. Er spielte gleich zwei Stücke vierhändig mit Sandra Eller am Klavier und überraschte die Gäste mit "Oh when the saints" und "Probier's mal mit Gemütlichkeit".

Beatrice Friedmann nahm das Publikum mit in die Welt aus "Herr der Ringe" und erschuf eine tolle Stimmung mit "Concerning Hobbits". Für Melike Ulas waren heiße Rhythmen auf dem Klavier bestimmt. Sie präsentierte fetzige Tango- und Sambastimmung mit Sandra Eller - kurz und knackig, aber sehr präzise. Danach zeigte Rosalie Ruschmann einen Einblick in die Popmusik und gab "Demons" von Imagine Dragons zum Besten. Den stimmungsvollen Abschluss übernahm Mischa Dammasch mit einem gefühlvollen Titel aus dem Film "Der Mythos". Sein Klavierstück "Endless Love" lud zum Träumen ein.

Norbert Wendel, stellvertretender Vorsitzender, lobte den Mut aller Solisten, allein auf der Bühne zu spielen und bedankte sich bei allen Akteuren. Auch im aktuellen Schuljahr hat das Akkordeon-Orchester noch freie Plätze für die Akkordeonausbildung - ob für Anfänger, Fortgeschrittene oder Quereinsteiger. Weitere Informationen gibt es bei Sandra Eller unter (07221) 375523 oder im Internet:

www.akk-lichtenau-ulm.de