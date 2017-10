Quälen für Fitness und Gesundheit Bühl (gero) - Der Trend zu körperlicher Fitness und Gesundheitsprävention ist ungebremst: Zum vierten Mal in seiner 22-jährigen Geschichte setzt das Workout im Steinfeldweg 41 auf Expansion. Zum symbolischen Spatenstich gestern Vormittag ließen Geschäftsführer Günther Kreidenweis und Oberbürgermeister Hubert Schnurr ihre Muckis spielen. Auf die quantitative, vor allem aber qualitative Aufrüstung freuen sich auch die Bühler Bundesliga-Volleyballer. Manager Manohar Faupel hatte hierzu extra Trainer Ruben Wolochin, den Außenangreifer Tim Stöhr und natürlich den Schwarm aller weiblichen japanischen Volleyballfans, Masahiro Yanagida mitgebracht. Die Bisons trainieren im Workout seit ihrem Aufstieg in die Eliteklasse dreimal pro Woche Kraft und Ausdauer. Aber es sind nicht nur die Muskeln (angeblich verfügt jeder Mensch über 656 davon), die bei Günther Kreidenweis gestählt werden. Dem 54-jähgrigen Volkswirt und Sportwissenschaftler geht es um den ganzheitlichen Ansatz. In dem neuen, 35 mal 28 Meter großen Anbau, kommt erstmals das sogenannte Functional Training zum Einsatz, bei dem - persönlich betreut und individuell ausgerichtet - mehrere Muskelgruppen trainiert werden. Für Kunden jeden Alters. Derzeit stehen in der Nutzer-Kartei Abonnenten zwischen vier und 87 Jahren, vom Jungspund bis zum Best Ager. Was die Dimensionen betrifft, ist es der größte Sprung, den Kreidenweis in der 22-jährigen Geschichte nimmt. Nach der Eröffnung im Jahr 1995 folgte drei Jahre später die erste Erweiterung, 2001 eine weitere und 2011 ein Umbau im Gebäudeinnern. Nun also kommen weitere 1000 Quadratmeter auf dann 3000 hinzu. Das erlaubt die Anschaffung und Aufstellung modernster Geräte für Kraft- und Ausdauertraining. Auch Kursräume sind in der Planung berücksichtigt. Und die Kooperationen mit Bühler Firmen und Krankenkassen können weiter intensiviert und ausgebaut werden. Alle Räume sind klimatisiert, wobei die Umkleide- und Wellnessbereiche im bestehenden Hauptgebäude bleiben und teilsaniert werden. Mit einem Investment von 1,5 Millionen Euro sieht sich der Sportwissenschaftler für die Zukunft hervorragend aufgestellt: "Wir bieten unseren Mitgliedern das Beste, was es gibt" - mit dann 300 Geräten (bisher 120). In Mittelbaden werde das Workout damit in der ersten Liga spielen. Und schon hat er einen weiteren Vergleich zu den Volleyballern. Freuen dürfen sich auch 40 Mitarbeiter, darunter zwölf Vollzeitkräfte wie Physiotherapeuten oder Diplom-Sportlehrer, auf sichere und moderne Arbeitsplätze. Oberbürgermeister Hubert Schnurr nannte das Projekt einen weiteren Beitrag zur Stärkung des Standorts Bühl in Sachen Fitness und Gesundheitsvorsorge. Er lobte den Mut für die "tolle Investition", die nicht nur Bühlern, sondern Bürgern aus der ganzen Region zugute komme. Der rund einjährigen Verzögerung der Baumaßnahme gewann er auch eine positive Seite ab und bemühte den Volksmund: "Gut Ding will Weile haben." Eher an Eile denkt der Bauherr: Noch vor Weihnachten soll die Bodenplatte betoniert sein, und für Ende Januar wird dann der Bezug angepeilt. Und vielleicht erscheint dann wieder - wie schon zweimal vor wenigen Tagen -, ein japanisches Fernsehteam, um ihren Superstar Masahiro Yanagida beim quälenden, aber alternativlosen "Eisen fressen" und Mucki-Stählen in einer nagelneuen Folterkammer zu filmen und in die Heimat zu überliefern.

