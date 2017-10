Zuschauer gehen begeistert mit

Die Zuschauerzahlen seien "den Erwartungen entsprechend", berichtet der künstlerische Leiter. Sie lägen pro Vorstellung bei rund 100. Bei 16 Theaterterminen innerhalb von zwei Wochen werde man 1500 bis 2000 Menschen erreichen. Klehenz hat Clownerie, Artistik und Schauspiel studiert und nutzt für die Organisation des Festivals seine Kontakte innerhalb der Theaterszene. Sein Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in Ottersweier, Bühlertal, Kappelrodeck, Lauf, Sasbach, Obersasbach und Sasbachwalden mit dem Theater in Kontakt zu bringen.

Zuschuss des Landes bleibt aus

Dass das am besten gelingt, wenn Schulen und Kindergärten gezielt gemeinsam zu den Vorstellungen kommen, das hat Klehenz in den vergangenen 16 Jahren gelernt. So lange organisiert er das Kinder- und Jugendtheater-Festival schon. Antrieb seien "die staunenden Augen der Jugend", die sonst in ihrem Dorf kein Theater erleben könnten. Durch die Spielzeiten morgens um 10 Uhr und nachmittags um 15 Uhr erreiche man dagegen wenig Menschen außerhalb der Schulen und Kitas, weiß Klehenz. Es dürfte sich aber jeder Interessierte in seinem Rathaus für drei Euro eine Theaterkarte kaufen.

Die Kosten für die Auftritte teilen sich die beteiligten Gemeinden mit einer Reihe von Sponsoren. In den vergangenen Jahren ging außerdem regelmäßig ein Zuschuss des Landes ein. "Der größte Sponsor hat uns dieses Jahr nicht gefördert. Die Absage kam erst im Juni", so Klehenz. Zum Teil sei es gelungen, diesen "großen Brocken" über Sponsoren zu bekommen. Zusätzlich habe er die Künstler gebeten, eine Einzelförderung beim Land für ihren jeweiligen Auftritt zu beantragen. Denn die Gemeinden seien "nicht so erfreut", wenn ihr Anteil am Defizit steige.

Das alles bedeute für ihn mehr Arbeit und insgesamt mehr Bürokratie - von der die Kinder und Jugendlichen nichts mitbekommen. Sie genießen einfach nur, staunen, werden zum Nachdenken gebracht und lernen einen kulturellen Aspekt kennen, zu dem sie eher selten Zugang haben. Für das neunte Festival in zwei Jahren - wenn es wieder stattfinden soll -- will Klehenz versuchen, eine "konstitutionelle Förderung" zu erreichen, mit der man dann fest rechnen könne: "Das würde die Arbeit wesentlich erleichtern."

Zur bunten Abschlussveranstaltung am Freitag im Pfarrzentrum Kappelrodeck sind alle Interessierten bei freiem Eintritt eingeladen. Musikalische Beiträge kommen von den Dorfbachspatzen Ottersweier, von der Grundschule Kappelrodeck und von einem Violinenspieler. Theaterszenen und Kinderzirkus zeigt die Kleinkunstgruppe der Lebenshilfe der Region Baden-Baden, Bühl, Achern und der Rheintalschule Bühl, beide unter der Leitung von Stefan Klehenz.