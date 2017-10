Ein in vielerlei Hinsicht schweißtreibender Job Bühl (gero) - In ihrem neuen beruflichen Betätigungsfeld werden Philippe Deckarm (29) und seine Geschäfts- und Lebenspartnerin Xandra Etmanski ganz schön ins Schwitzen kommen. Der frühere Versicherungskaufmann und die ehemalige Verwaltungsangestellte eröffnen am Freitag, 10. November, im ehemaligen Therapie- und Wellnesszentrum in Eisental-Müllenbach eine Saunalandschaft, die in ihrer Art, wie sie sagen, in der Region ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Aufgewachsen ist der gebürtige Erfurter in Bühl, wo der Vater eine Versicherungsagentur betreibt. 15 Jahre nach seinem Bau hatte das frühere Wellnesszentrum "El Medico" in der Weinstraße 2a in direkter Nachbarschaft zum Gasthaus "Rebstock" 2015 den Besitzer gewechselt. Seither stand es größtenteils leer. Die Suche nach einem neuen Pächter erwies sich zunächst als schweißtreibende Angelegenheit. Dem Neu-Eigentümer kam zugute, dass sich Deckarm und Etmanski lange mit dem Gedanken nach einer Selbstständigkeit trugen. Sie schauten sich vergleichbare Anlagen sowie Thermen an und kamen nach eingehender Prüfung zu dem Schluss: "Das passt, das funktioniert, das machen wir." Sprichwörtlich warm ums Herz wird es den Besuchern im Untergeschoss: mit zwei Saunen für 25 beziehungsweise 15 Personen mit Speckofen und Steinwänden. Ebenfalls nass, aber nichts ins Schwitzen kommen Kaiserbarsche, die sich bereits in einem beleuchteten Aquarium tummeln. Das Wellness-Konzept wird auf 800 Quadratmetern auch im Außenbereich auf der Westseite des Gebäudes durchgezogen mit einer baulich interessanten Panoramasauna (15 Personen) und einer eher rustikalen Aufguss-Sauna (40). Zur Entspannung dient eine Liegewiese. Die 500 Quadratmeter Innenfläche komplettieren die Umkleide- und Nassbereiche im Erdgeschoss samt Gastroecke mit Getränken und kleinen Snacks. Geöffnet hat die "Schwitzstube", so der Name der Saunalandschaft, dienstags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie an den Wochenenden. Montag ist Ruhetag, Mittwoch Frauentag. Für die Tageskarte werden 18 Euro fällig. Wichtig ist den beiden "diplomierten Aufgießern" der familiäre Charakter der Einrichtung. Dass sie sich an dem Projekt wirtschaftlich die Zähne ausbeißen könnten, halten beide für unwahrscheinlich. Und selbst wenn: Im Obergeschoss hat sich ein Dentallabor eingemietet.

