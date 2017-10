Geballte Frauenpower für ein bundesweit einmaliges Projekt

Wie berichtet, stehen hinter dem Projekt drei Frauen: Anja Bulle, Meike Heekerens und Evi Störk haben die "dog inn baden GmbH" gegründet. Sie investieren rund 900000 Euro, um auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück in der Summerside Avenue im D-Sektor des Airparks eine 700 Quadratmeter große Halle hochziehen zu lassen, die das Herz von Mensch und Tier höher schlagen lassen soll. Zur Ausstattung gehören unter anderem vier Becken, in denen sich die Hunde austoben können. Darüber hinaus wird es einen Trainingsbereich geben, in den Störk mit ihrer Hundeschule "Welpenkiste" einzieht, die ihren Sitz bislang in Baden-Oos hat. Bulle will sich außerdem um die Gesundheit der Vierbeiner kümmern. Sie ist Hundephysiotherapeutin und wird im "dog inn" mit Praxisräumen präsent sein. "Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich losgeht", sagte sie beim Spatenstich. Wie sie erzählte, hatte sie das Konzept vor einem Jahr in einem Kreis von potenziellen Mitstreiterinnen vorgestellt, aus dem am Ende das Gesellschafterinnen-Trio die Umsetzung wagte.

Die Damen-Dominanz bei dem Projekt geht aber noch weiter. Zu dem Neubau gehören drei Shops. In einem wird Christiane Jung Hunde und Katzen frisieren. Als weitere Mieterin steht Sabine Serr fest, die in dem Laden Hundedekoartikel anbieten möchte. In das dritte Geschäft wird voraussichtlich eine Tierheilpraktikerin einziehen. Architektin Hochstuhl kommentierte diese geballte Frauenpower mit den Worten: "Die Frauenquote haben wir sowas von erfüllt."

Weitere Infos zu dem Projekt gibt es auf der Homepage, die in wenigen Tagen online geht:

www.dog-inn-baden.de