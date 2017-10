Erstaunliche Fähigkeiten Bühl (khd) - Kurz vor den Herbstferien galt es, alle möglichen musikalischen Kräfte für das Herbstkonzert zu bündeln. Kleine und große Talente der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl zeigten am Dienstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt, was sie an Hörenswertem seit Schulbeginn einstudiert hatten. (khd) - Kurz vor den Herbstferien galt es, alle möglichen musikalischen Kräfte für das Herbstkonzert zu bündeln. Kleine und große Talente der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl zeigten am Dienstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt, was sie an Hörenswertem seit Schulbeginn einstudiert hatten. Wie üblich wurde eine bunte Palette an Werken aus Klassik, Folklore und Pop in einer interessanten wie auch sehr umfangreichen Programmgestaltung dargeboten. Daran beteiligt waren über 60 Kinder und Jugendliche. Erstaunlich, wie sie als Solisten oder in Ensembles ihre Fähigkeiten auf unterschiedlichen Instrumenten unter Beweis stellten. Nach der Begrüßung durch Musikschulleiter Bernd Kölmel, der das Konzert moderierte, gestaltete das sehr junge Violin-Ensemble1 mit kurzen Folk-Songs die Eröffnung. Volkstümliche Melodien nach Kanon-Art brachten Zoe Geller, Paula Stirner und Solene Baur auf ihren Blockflöten und mit Gesang zu Gehör. "Dino spielt Schlagzeug" wussten Sonia Puscau und Ana-Maria Nau im Stehen vor dem Klavier zu Gehör zu bringen, während in Folge das Gitarren-Quartett in klassisch zurückhaltender Art das "Entrée" von Johann Fischer mehrstimmig spielte. Farbe in ihr Spiel brachte Anna-Lisa Mitzel mit dem Nocturne cis-Moll von Chopin. Erster Höhepunkt des Abends war der berühmte Säbeltanz, den Manuel Bäulerle (Marimba) und Sophia Kaiser (Pauken) wirkungsvoll in Szene setzten. Alice Airich (Klavier) trug die Etüde in E-Dur von Burgmüller auswendig in akzentuierter Art vor. Die siebenjährige Romy Schmidt, die erst seit einem Jahr Cello spielt, begeisterte mit dem Allegro- Satz aus dem Concerto Nr. 5 von Breval. Ihr weicher Celloton war mit vielen dynamischen Färbungen angereichert. Begleitet wurde sie am Klavier von ihrer Mutter. Ebenso glänzte Philipp Hofmann im Allegro-Satz aus der zweiten Sonate von Lefèvre mit einem schlanken Klarinettenton. Leicht und heiter spielte der zwölfjährige Ricardo Najm (Klavier) die Etüde "Erwachen im Walde" in dynamisch differenzierter Spielweise. Sarah Nöltner bot den ersten Satz aus den Fantasiestücken von Gade auf ihrer Klarinette ausdrucksstark mit rundem Ton dar. Spritzig, flüssig und formgestaltend spielte Elisa Heller (Querflöte) den ersten Satz des G-Dur-Konzerts von Stamitz. Das Gitarren-Quintett mit seinem Lehrer Leo Ruhe gestaltete "Greensleeves" emotional und erzeugte dabei Bilder einer ruhigen englischen Landschaft fürs Kopfkino. Amrei Klöne punktete mit ihrem Cello bei der schwierigen Sonate D-Dur von Schubert; bestimmend, kraftvoll in tiefer Tonlage meisterte sie deren ersten Satz. Als störend wurde allerdings empfunden, dass während der Vorträge immer wieder Eltern mit ihren Kindern den Saal verließen. Die vor dem Abitur stehende Sophia Droll unterstrich mit ihrem Sopran in "Sebben crudele" von Caldara die Schlicht- und Einfachheit dieser Musik und passte sich der Klavierbegleitung perfekt an. Die traurige Melodie des lettischen Volksstückes "Djingalla" ließ das Klarinetten-Ensemble im ruhigen Einklang dahingleiten. Einen zusätzlichen Höhepunkt gestaltete Samuel Sester auf seiner Piccolotrompete mit Händels "Trumpet-Volontary". In strahlender und festlicher Tongebung spielte er dieses Barockstück, das er für sein Musik-Abitur gewählt hat. Bis zum Bundesfinale von "Jugend musiziert" hat es Alexander Hermann geschafft. Als Abschiedsgeschenk für die Musikschule gestaltete er im Finger-Picking-Stil "River Flows in You" äußerst überzeugend. Ausdrucksstark sang Anna Groll mit ihrer lyrischen Sopranstimme "Venite, inginocchiatevi" aus "Figaros Hochzeit". Das Gitarren-Ensemble fungierte bei seinen Pop-Songs diszipliniert und variabel in der Stimmgestaltung. Ein wenig mehr Temperamentsentfaltung wäre jedoch schön gewesen. Den Abschluss bildete das Violin-Ensemble2 mit temperamentvollen Tango-Stücken.

