Rekordbeteiligung bei Landschaftspflegeaktion

Die Aktion mit Rekordbeteiligung fand laut Naturpark bereits zum dritten Mal in Folge statt. "Wir haben jedes Jahr mehr Freiwillige, die sich aktiv für Natur und Umwelt engagieren möchten", freute sich Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker bei der Begrüßung vor der Tourist-Information Bühlertal. Ziel der "Herzenssache"-Aktionen sei es, auf den Schutz der Natur und die Notwendigkeit der Landschaftspflege hinzuweisen sowie ehrenamtliches Engagement zu fördern. Dies nütze nicht nur der Natur, sondern stärke auch die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat, dem Schwarzwald, so Dunker.

Nach einer Einführung rückten die freiwilligen Helfer Brombeersträuchern und Efeuranken mit Handschuhen und Heckenscheren zu Leibe. "Wachsen die Trockenmauern zu, sprengen die Wurzeln nach und nach das Mauerwerk. Deshalb ist die regelmäßige Pflege so wichtig", erklärte Rudi Karcher vom Förderverein Engelsberg.

Unter den tatkräftigen Helfern waren Schüler der Dr.-Josef-Schofer-Schule Bühlertal mit ihrem Lehrer Karl Linz, Auszubildende der Star.Energiewerke Rastatt sowie Mitarbeiter der AOK Mittlerer Oberrhein und des Unternehmens Booking.com aus Freiburg. Belohnt wurden die "Landschaftspfleger auf Zeit" bei ihrer schweißtreibenden Arbeit mit Sonnenschein und traumhaften Ausblicken bis in die Rheinebene.

Die Trockenmauern gliedern den Engelsberg in einzelne Terrassen. Als Relikte der Landnutzung im Schwarzwald sind sie nicht nur von großem kulturhistorischen Wert, sondern zugleich Lebensraum für eine Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten, so der Naturpark. Die Mauern speichern am Tag die Sonnenwärme und verringern die Auskühlung in den Rebhängen bei Nacht - ein Paradies für Gottesanbeterinnen, Schlingnattern, Mispeln und kleinblättrige Farne.

Die Trockenmauerpflege in Bühlertal war die fünfte und vorletzte "Herzenssache Natur"-Aktion in diesem Jahr. Die nächste Möglichkeit, sich für Natur und Umwelt zu engagieren, ist am 18. November in Lautenbach im Ortenaukreis.