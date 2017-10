Der Deckel ist immer noch nicht drauf

Rund 70 Quadratmeter müssen für die Garagenzufahrt vom Pausenhof der Schule abgezwackt werden. Diese soll einen Deckel erhalten, um den Flächenverbrauch zu minimieren. Lehrer und Elternvertreter sähen am liebsten eine "stufenweise Deckelung", was Sitzplätze für die Schüler schaffe, aber auch die Möglichkeit eines Freiluft-Klassenzimmers offerieren könnte. Gegenüber der Presse regte Oberbürgermeister Hubert Schnurr eine möglichst kurze Rampe nach dem Beispiel der Sparkassen-Tiefgarage an. Die Bauherren, die Eisenbiegler Projekt GmbH & Co. KG und die 3L-Projekt GmbH & Co. KG mit Peter Lehnhoff und seinen Söhnen, haben inzwischen den Bauantrag für die Neugestaltung des 3420 Quadratmeter großen Geländes eingereicht. Dort sollen fünf Gebäude mit 45 Wohnungen entstehen und die Lörch-Villa saniert werden.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Margret Burget-Behm rührte in ihrer Stellungnahme mächtig Beton an. Sie warf der Verwaltung "grundlegende Fehler" vor, weil sie gegenüber dem ersten Käufer "wortbrüchig" geworden sei. Die beiden Bühler Nachfolge-Bauherren würden nun "hochpreisige Wohnungen" realisieren, in Bühl aber bestehe Bedarf von Wohnraum für "Normalverdiener". Zudem missachte der Bebauungsplan Schall-, Gesundheits- und Klimaschutz, konterkariere die Erhaltungssatzung und degradiere den Pausenhof der Realschule zu einem Hinterhof. Im Grunde, so die Ärztin, handle es sich um eine "unbefriedigende Wundheilung".

Ihr Fraktionskollege Daniel Fritz hingegen sah Stadt und die Bauherren "auf dem richtigen Weg" und lobte den Zugewinn an "Aufenthaltsqualität".

Lutz Jäckel (FDP) hielt Burget-Behm entgegen: "Wir brauchen Wohnraum in allen Preisklassen."

Karl Ehinger (FW) sah zu der Tiefgaragenzufahrt über die Herbert-Odenheimer-Straße keine Alternative, auch wenn ihn deren bislang angedachte Ausgestaltung sowie die Höhe der Gebäude stören. Und er befand es als "Chuzpe", "wenn man mit Grundstücksflächen des Nachbarn plant". Dennoch signalisierte er Zustimmung, "wenn auch nicht freudig".

Peter Hirn (SPD) sah den Pausenhof nach einer Überdeckelung der Tiefgarage "nur minimal" tangiert. Mehr Platz werde zudem mit der Umsetzung der Campus-Pläne geschaffen.

Walter Seifermann (GAL) sprach von einem "Glücksfall für die Stadt, dass wir hochwertigen innerstädtischen Wohnraum bekommen". Eine Innenstadtverdichtung sei der Ausweisung neuer Wohngebiete immer vorzuziehen. Die Bauherren hätten für das Gelände viel Geld investiert. Deshalb gelte für ihn der Grundsatz: "Leben und leben lassen".