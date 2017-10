"Zeigen Sie Zivilcourage!" Von Michaela Gabriel Schwarzwaldhochstraße - Eine radiowürdige Talkrunde fand am Mittwochabend in der Max-Grundig-Klinik statt. SWR1-Moderator Wolfgang Heim interviewte vor rund 80 geladenen Gästen den Arzt, Autor und Schauspieler Joe Bausch. Der Tausendsassa mit dem haarlosen Charakterkopf beeindruckte mit seiner Vita und seiner Botschaft: Wer viele Privilegien hat, hat auch die Verpflichtung, andere zu unterstützen. Bausch hilft, indem er mit dem Verein "Tatort - Straßen der Welt" Straßenkinder, Gefängniskinder und Opfer von sexuellem Missbrauch auf den Philippinen unterstützt. "Das, was ich dort erfahre, gehört zu dem Schlimmsten, was ich höre", sagt der 64-Jährige und schockiert damit sein Publikum, das ihm gebannt zuhört. Denn wenn Bausch nicht im WDR-Tatort den Gerichtsmediziner spielt, arbeitet er als leitender Regierungsmedizinaldirektor in der Justizvollzugsanstalt Werl in Nordrhein-Westfalen. Sein Buch "Knast" aus dem Jahr 2012 erzählt davon. Wie eine "Leute"-Sendung ohne Musik und Nachrichten-Unterbrechungen verlief der Talk. Wolfgang Heim sprach Themen an und Thesen aus und Joe Bausch erwies sich als engagierter, enthusiastischer Erzähler. Seine Vita beeindruckt: Als Sohn eines Viehhändlers wollte er als Kind den Hof des Vaters übernehmen. Dass der Hausarzt der Familie den Vater bat, ihn aufs Gymnasium zu schicken, eröffnete ihm andere Welten. Er studierte zuerst Theaterwissenschaften, dann Jura und schließlich Medizin. Nebenbei nahm er Schauspielunterricht. "Ich kann immer in die Rolle des Theatermenschen wechseln, dadurch gewinne ich Abstand", sagt der Anstaltsarzt. Das sei das Geheimnis, warum er nach 30 Jahren noch gern in der JVA arbeite und nicht zum Zyniker geworden sei. Er lebe auch dort, war zu hören - in einem Anbau an das Gefängnis, ebenso wie der katholische Geistliche: "Da trifft Schweigepflicht auf Beichtgeheimnis." Im Umgang mit den Gefangenen lasse er Empathie zu und verstehe nach dem Zuhören sogar, warum die Menschen schwere Verbrechen begingen. Aber man müsse ihre Antworten auch aushalten. Dieter Degowski, Mittäter im Gladbecker Geiseldrama von 1988, sitzt in Werl. Seine bevorstehende Freilassung nach 30 Jahren hat ein Gericht vor wenigen Tagen verkündet. "Ich kann die Ansicht des Gerichts in diesem Fall teilen", kommentiert Bausch, der diesen und viele andere Schwerverbrecher kennt. Nicht jeder Täter könne resozialisiert werden und nicht jede schwere psychische Störung könne man therapieren, räumt er ein: "Das ist dann ein Stochern mit langen Stangen im dunklen Wasser." Respekt im Knast das Wichtigste Nicht in der Vergangenheit hängenbleiben, sondern gegenwartsnahe Psychologie betreiben, das ist das Credo des ärztlichen Direktors der psychosomatischen Klinik in der Max-Grundig-Klinik, Dr. Christian Peter Dogs. Er habe im gleichen Jahr wie Joe Bausch sein Examen gemacht, erzählt er. Die Bühlerhöhe sei für ihn "ein Zauberberg", hier arbeiten zu dürfen sei ein Traum. Gerade ist sein Buch "Gefühle sind keine Krankheit" erschienen. Durch die SWR1-Sendung "Leute" sei eine Freundschaft mit Moderator Wolfgang Heim entstanden - und die Chance zu dieser Talkrunde. Freunde habe er im Gefängnis keine, offenbarte Joe Bausch noch. Respekt sei im Knast das Wichtigste. Und wichtig war dem Anstaltsarzt und Schauspieler auch die Botschaft, dass viele Täter als Kinder Missbrauch erfahren haben. Dafür gebe es immer Zeichen und man dürfe nicht wegsehen, wenn sie einem begegnen: "Vertrauen Sie ihrem Bauchgefühl und zeigen sie Zivilcourage, indem sie die richtigen Stellen informieren."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben