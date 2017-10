"Ottersweier lohnt sich": Bürger sollen Motto verinnerlichen

"Für uns lohnt sich Ottersweier. Deshalb sind wir selbstverständlich mit dabei", sagte Silvia Hörth von der Sparkasse Bühl. Gemeinsam mit der Gemeinde, Handel & Handwerk und den Vereinen für den eigenen Standort einzutreten sei ein "hervorragender Gedanke", meinte Bruno Metzinger von der Volksbank Bühl. Man wolle durch die Beteiligung Dankbarkeit zum Ausdruck und in einer Solidargemeinschaft Dinge nach vorne bringen. "Uns geht es nicht um Aufträge, sondern um eine Plattform, auf der wir uns präsentieren können", so Andreas Kienzler von der Peka Pflaster-, Erd- und Kabelbau GmbH.

Drei Jahre lang wird die Werbeagentur des Ottersweierers Matthias Vetter mit Sitz in Bühl jährlich 22500 Euro in ein Standortmarketing für Ottersweier investieren. Das Geld kommt aus drei Quellen: Von den zehn Sponsoren fließen 10000 Euro pro Jahr, aus dem Haushalt der Gemeinde kommen 9000 Euro, Handel & Handwerk Ottersweier steuert 3500 Euro bei. Für den Verein und seine rund 70 Mitglieder sei die Kampagne eine besonders wertvolle Sache, so Vorstand Andreas Seiler. Auf der Internetseite handelhandwerk-ottersweier.de ist die Verbindung zum Facebook-Auftritt von "Ottersweier lohnt sich" bereits geschaffen.

Dieses Motto solle im Ort sichtbar und von den Bürgern verinnerlicht werden, wünscht sich Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Es sei eine Chance, die man erkennen müsse. Er baue darauf, dass sich Betriebe und Vereine an die Werbeagentur wenden und die Plattformen nutzen, die sie biete: Neuigkeiten und Stelleanzeigen sollen auf Facebook gepostet werden, Visitenkarten über Ladentheken gehen.

Gerade von Vereinen, die kostenlos an der Kampagne mitwirken können, werde erwartet, dass sie Texte und Fotos liefern. "Wir können den Hund nicht zum Jagen tragen", so der Rathauschef. Von einem kleinen Lenkungskreis, in dem er die Gemeinde vertritt, seien weitere Maßnahmen bereits beschlossen. Das seien Anzeigen im TSO-Handball-Heft, das kostenlos in jeden Haushalt komme, und Image-Anzeigen im Foyer eines Kinos in Baden-Baden, wie Matthias Vetter erklärte.

Mit den zehn Hauptsponsoren sei die Gemeinde nun für drei Jahre "verheiratet", meinte Pfetzer. Sie sollen in den kommenden Tagen Verträge zugeschickt bekommen, mit deren Unterzeichnung sie ihr zugesagtes finanzielles Engagement verbindlich machen. Zugeschickt wird ihnen auch ein Heft mit weiteren Marketingmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt werden sollen, wenn sich dafür Geldgeber finden. Die Vorstellungen reichen von Anzeigenkollektiven in den Tageszeitungen über Gutscheinhefte und Tischaufsteller bis zu Bannern am Sportplatz und Werbung an den Ortseingängen.

Teil des Wirtschaftsstandorts Ottersweier zu sein, das allein motiviere die Hauptsponsoren schon, freute sich der Bürgermeister. Simone Schätzle von der B&K Offsetdruck GmbH mit 220 Mitarbeitern bestätigte das: "Indem wir den Ort stärken, stärken wir auch uns." Tobias Spinner von der Großbuchbinderei Spinner erhofft sich konkret, dass Azubis für handwerkliche Berufe gewonnen werden können, und ist "von der Idee begeistert."