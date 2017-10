Ein Impuls, der nachhallen soll

Rastatt

Turmdach wird erneuert Rastatt (mak) - Moderfäule in der Balkenkonstruktion des Turmhelms der Bernharduskirche hat dazu geführt, dass das älteste Gotteshaus in Rastatt ohne "Kopfbedeckung" dasteht. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen steigen auf rund 600 000 Euro, so Pfarrer Ralf Dickerhof (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Moderfäule in der Balkenkonstruktion des Turmhelms der Bernharduskirche hat dazu geführt, dass das älteste Gotteshaus in Rastatt ohne "Kopfbedeckung" dasteht. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen steigen auf rund 600 000 Euro, so Pfarrer Ralf Dickerhof (Foto: Koch). » - Mehr

Bühl

Überzeugende Pastoralkonzeption Bühl (kkö) - Mit der Seelsorgeeinheit Bühlertal beschäftigten sich Dekan Martin Schlick und Dekanatsreferent Patrick Krieg bei einer kirchenrechtlich vorgeschriebenen Visitation. Auf Gespräche und Besichtigungen folgte ein "Feedback" im Gallusheim in Altschweier (Foto: kkö). » Weitersagen (kkö) - Mit der Seelsorgeeinheit Bühlertal beschäftigten sich Dekan Martin Schlick und Dekanatsreferent Patrick Krieg bei einer kirchenrechtlich vorgeschriebenen Visitation. Auf Gespräche und Besichtigungen folgte ein "Feedback" im Gallusheim in Altschweier (Foto: kkö). » - Mehr