Gründerschmiede mit neuem Namen und Hütten-Plänen Bühl (sie) - Das Bühler Innovations- und Technologiezentrum wechselt seinen letzten Buchstaben aus: Statt BITZ heißt es künftig BITS - Bühler Innovations- und Technologie Start-ups. Darüber hinaus hatte Geschäftsführer Jürgen Braun bei der Präsentation des Wirtschaftsplans im Gemeinderat eine weitere Neuigkeit im Gepäck: Das BITS will expandieren - in luftige Schwarzwaldhöhen. Braun würde gern die sogenannten Heidelberger Hütte erwerben, die unterhalb der Sand-Kapelle steht. Das Vereinshaus des Ski-Clubs Heidelberg steht zum Verkauf und würde sich aus Sicht des Geschäftsführers bestens für Veranstaltungen wie Team-Building-Maßnahmen eignen. Die Unternehmen Bosch, LuK und die Max-Grundig-Klinik hätten bereits Interesse signalisiert, die Hütte ebenfalls nutzen zu wollen. Für den Immobilienkauf hat Braun im Wirtschaftsplan 2018 eine Summe von 70000 Euro eingestellt. Den entsprechenden Kredit soll demnach die BITS-Gesellschafterin geben, sprich: die Stadt. Die Refinanzierung soll über Miteinnahmen erfolgen. Das Vorhaben wäre aus Brauns Sicht gut zu stemmen, da bis 2020 andere Bankkredite getilgt sind, die dann nicht mehr die Bilanz belasten. Als nächsten Schritt wird er ein Gebäudegutachten erstellen lassen, um Klarheit über mögliche Sanierungs- und Unterhaltungskosten zu bekommen. Darüber hinaus will er Details ausarbeiten, wie eine mögliche Verwaltung des Gebäudes aussehen könnte. Erst dann soll der Gemeinderat eine Entscheidung fällen. Die ersten Reaktionen der Stadträte fielen überwiegend positiv aus. Stefan Böckeler (FDP) äußerte sich euphorisch: "Ich bin begeistert, das ist eine tolle Idee." Auch sein Fraktionskollege Lutz Jäckel sah den Bedarf nach einem solchen Angebot. Peter Teichmann (GAL) forderte Braun auf: "Gehen Sie hoch, schauen Sie sich das Ding an. Und wenn es etwas taugt: Rocken Sie die Hütte!" Karl Ehinger (FW) nannte das Vorhaben "eine gute Sache" - wenn sich das Projekt finanziell trage. Aus Sicht von Peter Hirn (SPD) ist die Idee "gar nicht so exotisch". Daraus lasse sich etwas entwickeln. Barbara Becker (SPD) erinnerte dagegen daran, dass das BITS kein normales Unternehmen, sondern eine städtische Gesellschaft sei. Sie hege deshalb Zweifel: "Tendenziell bin ich dagegen." Auch Margret Burget-Behm (CDU) blieb zurückhaltend: "Da müssen wir erst noch drüber nachdenken." Einig waren sich die Stadträte in ihrem positiven Urteil über die Arbeit des ehrenamtlichen Geschäftsführers. Dieser hatte zuvor die aktuelle Entwicklung des Zentrums aufgezeigt, das derzeit eine Belegungsquote von 89 Prozent aufweist. Seit Juli seien zwei Firmen ausgezogen, für einen der freien Räume interessiere sich bereits wieder ein IT-Unternehmen. Weiter intensivieren will Braun die Werbung für das Gründerzentrum. So ging gestern dessen neue Homepage online. Angesichts dieser Aktivitäten gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht, dass die Stadt erneut das Jahresdefizit des BITS trägt, das im Haushaltsplan mit 89500 Euro veranschlagt ist.

