Verwaltung nahe an den Medaillenrängen Bühl (gero) - Er ist eine Fleißarbeit und eine Handlungsempfehlung für Prioritätensetzung und die mittelfristige Finanzplanung: der erste Sportentwicklungsplan in der Geschichte der Stadt. Der Fachbereich Bildung, Kultur, Generationen unter Federführung von Klaus Dürk hat ihn zusammengestellt und nach einer Vorberatung im Kultur- und Sozialausschuss am Mittwoch dem Gemeinderat präsentiert. Für Bürgermeister Wolfgang Jokerst stellt die akribische Ausarbeitung eine "wichtige Grundlagenarbeit" für die Weiterentwicklung der Sportstadt Bühl in den nächsten zehn Jahren dar. Der jährliche Förderrahmen der Sportvereine liegt bei 180 000 Euro. Der Aufstellung zufolge sind 10 400 Personen oder 35 Prozent der Bevölkerung Mitglied in Bühler Sportvereinen, 63 Prozent davon männlich und 37 Prozent weiblich. Dem Schul- und Vereinssport stehen sieben Sportplätze/Stadien und elf Hallen zur Verfügung. Eine neue Sporthalle ist in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 für die Aloys-Schreiber-Schule im Zuge des Campus-Projekts geplant. Außerdem steht eine Generalsanierung der Bachschlosshalle an. Kostenrahmen: geschätzte 1,8 Millionen Euro. Gar um 2,3 Millionen Euro wird die Stadtkasse erleichtert, wenn die Schwarzwaldhalle nach den geltenden Bauvorschriften der Versammlungsstättenverordnung angepasst wird, um damit wieder die frühere Kapazität für 1000 Besuchern zu schaffen. Außerdem soll das in der Vergangenheit mehrfach geflickte Dach endgültig dichtgemacht werden. In der Halle der Weststadtschule steht die Ertüchtigung des Sportbodens an und in der Großsporthalle nach wie vor die Erweiterung des Bewirtungsbereichs auf der Agenda. Dieser Posten hat eine Größenordnung von 400 000 Euro, genießt vorläufig jedoch keine Priorität. Planungsraten sollen für die Reblandhalle Altschweier im Zuge des Entwicklungsprogramms "Unser Dorf hat Zukunft" (ELR) eingestellt werden. Als Kostenrahmen sind 1,6 Millionen Euro aufgerufen. In Sachen ELR ist auch Eisental unterwegs. Dort soll die Schartenberghalle einen Anbau erhalten, der auf 280 000 Euro kalkuliert ist. Unstrittig im Sportentwicklungsplan ist der untragbare Zustand des Hartplatzes (Tennenplatzes) des VfB Bühl. Für eine Umnutzung gibt es zwei Alternativen: Naturrasenplatz (günstiger Kostenrahmen, aber geringere Nutzungsintensität bei nasser Witterung und hoher Pflegeaufwand) oder Kunstrasenplatz (höhere Kosten, dafür wetterunabhängig und ganzjährig bespielbar bei einer geschätzten Haltbarkeit von zwölf Jahren). In Bühlertal ging vergangenes Jahr ein Kunstrasenplatz in den Trainings- und Spielbetrieb. Die Kosten betrugen 570 000 Euro, die über Fördermöglichkeiten und Eigenleistungen aber minimiert werden konnten. Für Bernd Bross (CDU) spiegelt der Entwicklungsplan die ganze Bandbreite und Vielfältigkeit der Bühler Sportszene wider. Dies habe aber auch seinen Preis. Er erinnerte daran, dass für Neubauten und Sanierungen von Hallen und Sportplätzen Investitionen in Millionenhöhe anstünden. In eigener Sache mahnte das Vorstandsmitglied des VfB Bühl die Umwandlung des Hartplatzes in ein Kunstrasenspielfeld an. Seit inzwischen zehn Jahren sei dieses Thema vakant. Der Tennenplatz könne aufgrund seines schlechten Zustandes paradoxerweise dann nicht genutzt werden, wenn er gebraucht würde: nämlich in der nassen und dunklen Jahreszeit. Mit dem Mangel an Übungsleitern und Vorstandsfunktionären machte er auch auf ein Personalproblem aufmerksam. Auch Jörg Woytal (FW) lobte den Sportentwicklungsplan: "Der lässt nichts offen." Bei der Besetzung ehrenamtlicher Mitarbeiter sei die Gesellschaft gefordert. Eine zunehmende Tendenz erkannte er bei den nichtorganisierten Sportlern. Norbert Zeller (FDP) warnte davor, einen Sanierungsstau der Sportstätten auf die lange Bank zu schieben. Gerade das aber befürchtete Walter Seifermann (GAL) angesichts der vielen anstehenden Projekte, so dass eine Weiterentwicklung des quantitativen wie qualitativen Sportstättenangebots nur "nach Kassenlage" erfolgen könne. Barbara Becker (SPD) sprach von einem "Mammutwerk" und einer "Bereicherung" und machte sich für ein Sportprofil am Windeckgymnasium stark. Klaus Dürk stellte ein solches für das nächste Jahr in Aussicht. Peter Hirn (SPD) wähnte die verantwortliche Fachabteilung "in der Nähe der Medaillenränge". Sein bündiger Kommentar: "Alles ist abgedeckt. Chapeau!"

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben