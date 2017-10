Eine Geschichte über Hass unter den Religionen

Zwei der drei Glaubensrichtungen, die einen Konflikt austrugen, waren unter den Schülern der Schlossbergschule Kappelrodeck und der Heimschule Lender vertreten: viele Christen und einige Muslime. Sie hatten an einigen Stellen Grund zum Schmunzeln, doch die Betroffenheit überwog. Denn bis heute ist es nur allzu wahr, dass sich die Religionen unbarmherzig bekämpfen.

"Nathans Kinder" erzählt eine Geschichte aus der Zeit der Kreuzritter, die mit dem Schwert brutal gegen Muslime vorgingen. Einer dieser Kreuzritter fällt dem Sultan in die Hände, ihn erwartet der Tod. Dass der Moslem ihn am Leben lässt, erscheint ihm wie ein Wunder. Kurz darauf wird er selbst zum Lebensretter für Recha, die Tochter des Juden Nathan. Die beiden reden miteinander. "Ich glaube, Gott schaut schon lange nicht mehr auf Jerusalem", meint der Kreuzritter. "Ich glaube, er schaut sehr genau hin und hofft, dass wir irgendwann selbst darauf kommen. Nur er hat mehr Zeit als wir", entgegnet sie.

Verliebt in Recha versucht der Ritter eine Versöhnung mit Nathan: ein heiliger Augenblick, denn Nathan verlor durch die Kreuzzüge seine Frau und sieben Kinder und hat der Christenheit Hass geschworen.

Die Mauer auf der Bühne bekommt eine Lücke, in der der Palast des Sultans steht. Der will Christen und Juden aufeinanderhetzen, um allein über Jerusalem zu herrschen. Auch der Bischof hat keine guten Absichten: "Der Jude wird verbrannt!" Die Schlacht entbrennt tatsächlich, aber in diesem Stück im Kleinen. Turbulent rangeln Sultan, Nathan und der Bischof um den richtigen Glauben. "Was seid ihr nur für Heuchler", müssen sie sich vorwerfen lassen.

Nach dem glücklichen Ende beim gemeinsamen Mahl an einem Tisch, der aus der Mauer geklappt wurde, stellte sich Regisseurin Diana Zöller den Schülern vor. Der Intendant des Baal-Novo-Theaters, Edzard Schoppmann (im Stück der Sultan) fragte die Zuschauer nach ihren Eindrücken. "Nächstenliebe ist doch ganz wichtig im Christentum. Das wurde nicht gezeigt", sagte eine katholische Schülerin. "Auch bei unserer Religion hat manches nicht gepasst", ergänzte ein muslimischer Schüler. "Dass Juden verbrannt wurden, war früher allerdings gang und gäbe", erklärte Schauspieler Guido Schumacher im Kleid des Bischofs.

In weiteren Rollen stellten ihre Qualitäten als hervorragende Bühnenschauspieler unter Beweis: Horst Kiss (Nathan), Benjamin Wendel (Kreuzritter) und Yaroslava Gorobey (Recha).