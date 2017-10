Große Gefühle und bekannte Hits

Das Erfolgsrezept für die gute Unterhaltung ist eine gelungene Mischung aus großen Gefühlen, bekannter Musik und lustigen Bühnen-Inszenierungen. Zunächst ist da Moderator Ben Streubel, ein amüsanter, schlagfertiger Entertainer, der die Titel vorstellt, gerne auch schon mal ins Publikum geht und den Gästen das Mikrofon unter die Nase hält. "Was war denn Ihr Sommerhit?", fragt er und setzt sein gehöriges komödiantisches Talent in Szene. Er fragt so lange, bis "Despacito" genannt wird, das vom Schauspielerteam Ronald Spieß und Natalia Avelon in Szene gesetzt wird. Sie übersetzen den heißen und eindeutigen Macho-Song, der mit Latin-Pop und Reggaeton umgehend in die Beine geht. Sie tanzt im Röckchen, während er im Hawaii-Hemd etwas unbeholfen um sie herumzappelt - eine absolut witzig-ironische Interpretation, die das Publikum begeistert aufnimmt.

So viel Klamauk tut an der Stelle gut, denn zuvor ging es in "Sound of Silence" um Dunkelheit, Stille und Einsamkeit. Die spannende und dramatische Inszenierung endet mit einem Bild auf einem Friedhof.

Das Bühnenbild, vor dem Ronald Spieß und Natalia Avelon agieren und immer wieder in neue Rollen schlüpfen, ist genial einfach und gerade deshalb für alle Szenen geeignet. Im Hintergrund wird eine Wand mit Lichteffekten und Fotos bespielt, die die passende Atmosphäre zaubern.

Natalia Avelon spielt und übersetzt die junge Sängerin Alma, die ihr Haar blond färben will, um der Liebe Ausdruck zu geben. Neben aktuellen Hits wie "Dye my Hair" gehören auch Evergreens ins Programm wie "Hotel California" von den Eagles, das mittlerweile schon 40 Jahre alt ist und von einer Jury zum besten Hit in der Geschichte von Live-Lyrix erklärt wurde. Natalia Avelon zeigt eine herrlich verruchte Lady, die den überforderten Hotelgast Ronald Spieß ins Schwitzen bringt. "Hotel California" habe branchenübergreifend viele Kreative inspiriert, erklärt Streubel.

Die englischsprachigen Titel werden immer so laut eingespielt, dass die Texte gut zu hören sind. Dann wird die Musik an rein instrumentalen Stellen zurückgenommen und der Text übersetzt. Auf diese Weise kann das Publikum die nächste Textpassage sehr viel besser verstehen. Doch nicht nur die Übersetzung bringt Verständnis, auch die szenische Darstellung, die die Kernaussage widerspiegelt, einmal dramatisch, einmal poetisch und emotional - oder eben auch lustig.

Das Publikum durfte einen Lieblingssong wählen und entschied sich für "In the Ghetto", gesungen von Elvis und Lisa Marie Presley. In der Zugabe gesellte sich auch noch Prince dazu, eine zauberhafte Natalia Whitney Houston nebst Amy Winehouse. Ronald Spieß lief zur Höchstleistung auf mit Michael Jacksons Moon-Walk und einer Joe-Cocker-Show. Das Publikum war begeistert.