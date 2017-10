La-Ola-Welle schwappt durch die Rheintalhalle Bühl (ar) - Die Musik spielte den "Böhmischen Traum", doch es war der "Weitenunger Traum", der in Erfüllung ging. Mit dem deutsch-österreichischen Stimmungsabend in der ausverkauften Rheintalhalle setzte der Musikverein Weitenung das I-Tüpfelchen im Jahr seines 60-jährigen Bestehens und feierte mit Freunden in ausgelassener Runde die Musik in all ihrer Vielfalt. Zwei Busse mit Freunden waren bereits am Freitag aus der rund 500 Kilometer entfernten Weitenunger Partnergemeinde Mattsee angereist. Unter ihnen rund 40 Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Mattsee, mit denen der Musikverein Weitenung seit bald 50 Jahren in Freundschaft verbunden ist. Viele hatten sich auf diesen Abend gefreut und vorbereitet, denn zahlreiche Weitenunger Vereine waren zur Stelle, um den Musikverein zu unterstützen. Vorbereitet hatten sich auch all die Gäste, die sich meist in Dirndl und Krachlederne geschmissen hatten, um zünftig zu feiern. Mit dem "Jubiläumsmarsch" eröffneten die Weitenunger unter Dirigent Peter Minet am Samstag den Stimmungsabend, und schon gleich wurde zu einem Udo-Jürgens-Potpourri kräftig im Saal mitgesungen. Mit einem Medley aus Liedern der Comedian Harmonists ging es weiter, doch spätestens beim Lied "Ein Freund, ein guter Freund" war das Eis gebrochen und es wurde stehend im Saal mitgesungen. Den letzten riss es mit, als Musiker und an diesem Abend Conferencier Alexander Hettler zur Weitenunger Premiere, der La-Ola-Welle aufrief, die fünf Stunden lang immer wieder durch den Saal schwappte. Mit einem bunten Strauß der bekanntesten Märsche, Polkas, Schlagern und Stimmungsliedern heizten die Weitenunger Musiker fast zwei Stunden lang ein, wobei Instrumental- und Gesangssolisten immer wieder für Akzente sorgten und begeistert umjubelt wurden wie Patrick Frietsch mit seinem Premierenauftritt an der Soloklarinette oder Selina Scherer mit ihren Helene-Fischer-Liedern. Der zweite Teil des Abends gehörte den Musikern aus Mattsee unter Leitung von Anton Westenthaler, die mit original Blasmusikkompositionen wie dem "Rainer-Marsch", der Hymne auf das Salzburger Land, mit der Polka "die Liebste", der "Laubener Schnellpolka", dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf", dem "Tiroler Bergsteigermarsch" und vielen anderen Blasmusik-Perlen fast konzertant und in bestechender Klangfarbe aufspielten. So mancher Blasmusikfreund aus dem Badischen war begeistert von einigen selten zu hörenden Kompositionen wie dem "Maxglaner Zigeunermarsch". Doch auch die österreichischen Musiker hatten Stimmungsmusik im Gepäck wie "Moskau" von der Gruppe Dschinghis Khan, "Atemlos" von Helene Fischer, Songs von Abba und Elvis, mal verträumt, mal mit in der ganzen Halle rollendem Rhythmus. Höhepunkt des Stimmungsabends war der gemeinsame Auftritt der beiden Orchester. Rund 90 Musikerinnen und Musiker standen gemeinsam auf der Bühne, abwechselnd dirigiert von Peter Minet und Anton Westenthaler. Schon bevor sie ihre Stücke spielten, schweißte spontan das Lied "Hulapalu" Besucher im Saal und Musiker auf der Bühne zusammen. Noch lange nach dem offiziellen Auftritt, für den es stehenden Applaus gab, spielten die Musiker auf und die Besucher zeigten sich in begeisterter Partylaune.

