VdK-Kreisverband feiert in seinem "Kreißsaal"

Kreisverbandsvorsitzender Dr. Werner Frase hieß Delegationen der 15 Ortsverbände aus dem Gebiet des Kreisverbands willkommen, das von Baden-Baden bis ins hintere Achertal reicht. Oberbürgermeister, Beigeordnete und Ortsvorsteher aus Bühl, Baden-Baden, Bühlertal, Lauf, Sasbachwalden und Achern sowie Landkreisvertreter erwiesen Reverenz.

"Wir werden den Verstorbenen aus unserem Kreisverband für deren ehrenamtliches Engagement dankbar bleiben", versprach Ehrenkreisvorsitzender Johann Lorenz. "Sie mahnen uns, die ideellen Werte, für die der VdK steht, nicht aus den Augen zu verlieren."

Beide Kreisverbände, Bühl und Baden-Baden, seien 1947 gegründet worden, hätten sich 2001 zusammengeschlossen und zählten heute insgesamt 3287 Mitglieder, fasste Frase die 70 Jahre zusammen. Bereits 1946 habe man hier versucht, die Interessen der Opfer beider Weltkriege in einer gemeinsamen Organisation zu vertreten. Dies sei schwer gewesen, auch da die französische Besatzungsmacht einen Verband, der "Krieg" im Namen führte, grundsätzlich ablehnte.

Emil Schwab aus Bühl habe 1946 zweimal Anträge bei der französischen Militärregierung gestellt, einen "Verband der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, Landkreis Bühl" zu gründen - vergeblich, merkte Frase an. Als die Bühler erfahren hatten, dass in Freiburg ein "Verband der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen, Selbsthilfeorganisation Baden, französische Zone" gegründet worden war, sei man dort eingetreten.

Nach der Gründung des Landesverbands Baden-Württemberg 1955 habe der VdK sozialpolitisch "so richtig loslegen können". 1994 sei der heutige Name "Sozialverband VdK" beschlossen worden, blickte Frase zurück und zeigte sich überzeugt: "Ohne die wachsende Mitgliederzahl des VdK, die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitstreiter und die erfolgreiche Arbeit der Sozialrechtsreferenten würde es das heutige soziale Entschädigungsrecht nicht geben."

Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Bühl) würdigte den Einsatz des VdK für soziale Gerechtigkeit, die Beratung und Vertretung in sozialrechtlichen Fragen. "Wir sind sehr dankbar, dass es den VdK-Kreisverband gibt", betonte Schnurr und überreichte eine Jubiläumsgabe. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (Baden-Baden) attestierte: "Der VdK ist so aktuell wie nie. Nicht umsonst ist er mit 1,8 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland." Er sei nicht nur Ansprechpartner von Bund und Ländern bei der Sozialgesetzgebung, sondern leiste durch das von ihm geförderte gesellige Leben Wichtiges zur örtlichen Gemeinschaft, meinte Mergen.

Roland Sing, Landesverbands- und stellvertretender Bundesvorsitzender, beschrieb die wichtigsten Anliegen des VdK, vor allem die Stabilisierung der gesetzlichen Rente. "Dabei geht es dem VdK nicht um die heutigen Rentner, sondern wir versuchen, Altersarmut für unsere Kinder und Enkel zu verhindern. Wir streben ein Rentenniveau von 50 Prozent vom Nettogehalt an."