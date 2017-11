Lörch-Pläne könnten Gericht beschäftigen

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat in der vergangenen Woche die erste Änderung des Bebauungsplans "Herbert-Odenheimer-Straße/Bahnhof" als Satzung beschlossen. Weng kündigt an, im Auftrag der Anwohner Isabell Steck-Weng und Nils-Alexander Weng, prüfen zu wollen, ob gegen diesen Bebauungsplan ein Normenkontrollverfahren angestrengt wird. Die Anwohner hatten bereits in der Vergangenheit mehrfach Kritik geübt an den "ungeheuren Baumassen, die auf dieses städtebaulich höchst sensible Areal kommen sollen". Ihrer Ansicht nach verstoße die Planung gegen zentrale Bauvorschriften und werde einer rechtlichen Überprüfung in dieser Form nicht standhalten.

Allerdings wird sich nicht zwangsläufig ein Gericht mit der Sache beschäftigen. In dem Schreiben an Schnurr heißt es: "Die Eigentümer haben uns aufgetragen, Ihnen mitzuteilen, dass sie an einer außergerichtlichen Erledigung interessiert sind und gerne gemeinsam mit der Stadt eine Lösung suchen." Um sich einen Überblick zu verschaffen, fordert der Anwalt Einsicht in die entsprechenden Gemeinderatsunterlagen und einen Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung.