Hand-OPs statt Babygeschrei

Jung informierte die Stadträte über Details zur neuen Struktur, die im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Standorte Bühl und Baden-Baden entstanden ist. So erinnerte er an die Schließung der Intensivstation in der Zwetschgenstadt, wo dafür eine eigene, bettenführende zentrale Notaufnahme aufgebaut wurde. Wie berichtet, ist außerdem seit Juli der Bereich Sportmedizin mit den leitenden Ärzten Dr. Paul Hefner und Dr. Marc Bientzle in Bühl angesiedelt. Anfang Oktober folgte der Umzug des ambulanten OP-Zentrums von Balg nach Bühl. Dort werden seitdem Eingriffe aus dem Bereich der Fußchirurgie, der operativen Sportmedizin, HNO sowie kleinere Operationen der Allgemeinchirurgie und Traumatologie durchgeführt.

Aktuell laufen im ersten Obergeschoss die Arbeiten für die Einrichtung eines vierten Operationssaals, die sich laut Jung "in der Endphase" befinden. Ende November soll der Bereich der Hand- und plastischen Chirurgie von Baden-Baden nach Bühl umsiedeln. Die Leitung übernehmen wird Prof. Dr. Nicola Borisch, ihr Stellvertreter ist Dr. Perikles Kolokythas. "Bühl bekommt zwei exzellente Fachkräfte mit ihrem Team", sagte Jung.

Der Geschäftsführer ging außerdem kurz auf die Umgestaltung der Notaufnahme im ersten Untergeschoss ein, die sich nicht nur baulich verändert habe, sondern auch personell aufgestockt worden sei.

Insgesamt habe das Klinikum Mittelbaden in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro in das Bühler Haus gesteckt, in den vergangenen zehn Jahren seien es in Summe mehr als sieben Millionen Euro gewesen.

Dass solch große Veränderungen nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne gehen, verhehlte Jung nicht: "Diese Umstrukturierungen müssen auch im Haus erst verdaut werden", sagte er.

Das griff Stadträtin Yvonne Zick (FW) auf, die als Krankenschwester beim Klinikum beschäftigt ist. "Wir gehen teilweise auf dem Zahnfleisch", berichtete sie vom Alltag der Pflegefachkräfte und appellierte an den Geschäftsführer: "Investieren Sie auch ins Personal!" Ihre Erfahrung als Patientin schilderte Barbara Becker (SPD), die zum Fazit gelangte: "Ich kann den Laden hier in Bühl nur empfehlen." Ins gleiche Horn blies Lutz Jäckel (FDP), wenn auch mit einer Einschränkung: "In der Ambulanz liegt noch einiges im Argen." Die Politik sei gefordert, die Bedingungen für Kliniken zu verbessern. Deshalb gelte es, "dicke Bretter nach oben zu bohren". Auf die Frage von Margret Burget-Behm (CDU), wie lange Jung dem Standort Bühl eine Existenzgarantie aussprechen könne, wiederholte der Geschäftsführer eine frühere Einschätzung: "Zehn Jahre sind gesichert. Eine Prognose darüber hinaus wäre in diesem System ein Roulettespiel." Mit dieser Zusage zeigte sich Walter Seifermann (GAL) zufrieden: "Zehn Jahre sind eine gute Sache."

Landrat Bäuerle freute sich über diesen Rückhalt, besonders nach der schwierigen Zeit im vergangenen Jahr, als die Geburtsstation geschlossen wurde. Er betonte: "Wir haben damals zugesagt, den Standort zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Wir haben Wort gehalten und sind dabei, zu liefern."

Zum Thema