Bühler schlagen noch mehr Thesen an als Luther

Sämtliche Musikgruppen der Gemeinde waren im Einsatz und sorgten für eine schwungvolle Feier. "Die Reformation hat auch die Entwicklung der Kirchenmusik in Gang gebracht. Wir feiern heute kein geschichtliches Ereignis, sondern, dass der der auferstandene Jesus Christus in unserer Mitte ist. Das ist das eigentlich wichtige und weltbewegende Ereignis. Die Freude darüber lässt sich mit Musik und Liedern sehr gut ausdrücken", meinte Pfarrer Götz Häuser.

Es gehe nicht darum, welche Lehrmeinungen Menschen vertreten und nicht darum, ob der Papst oder Luther recht habe. Häuser verdeutlichte dies mit einem Schriftwort von Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Der Apostel schreibe, dass Jesus als Fundament gesetzt sei und dass es daneben kein anderes geben könne. Das Bild des Fundaments griff er wiederholt auf, um zu betonen, dass durch Jesus die Christen aller Konfessionen miteinander verbunden seien.

Was es mit der Bühler Thesentür, die im Mittelpunkt der Predigt stand, auf sich hat, erklärte Ute Müller vom Kirchengemeinderat. In diesem Jahr sei die Gemeinde an vier Samstagen mit der Tür in der Bühler Innenstadt präsent gewesen. Passanten hätten ihre Gedanken zu Glauben und Kirche dort niederschreiben können. Müller: "Auf den Zetteln steht, was die Menschen heute zu diesen Themen bewegt." Häuser sagte mit einem Schmunzeln: "Mit 102 angehefteten Thesen haben die Bühler Luther ein bisschen überholt." Um das Spektrum der Notizen zu verdeutlichen, las er einige Zettel vor. Im Rahmen der Predigt fügte der Pfarrer drei Gedanken hinzu: "Jesus trägt als Fundament die Kirche. Er trägt den persönlichen Glauben jedes Einzelnen und er trägt seine geliebte Welt." Aus diesem Grund könnten Christen mutig, erlöst und hoffnungsvoll der Zukunft entgegensehen. Die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Abendmahl aller Konfessionen fand auch im Gottesdienst einen starken symbolischen Ausdruck. Häuser erklärte: "Wir möchten nach dem Vorbild der urchristlichen Gemeinde heute ein Agape-Mahl, das heißt ein Liebesmahl, miteinander essen. Sie dürfen währenddessen gern mit den Sitznachbarn ins Gespräch kommen." Die Besucher reichten sich dann Brotstücke durch die Bankreihen.

Bei den Fürbitten wirkten Oberbürgermeister Hubert Schnurr, Pfarrer Geistlicher Rat Hermann Bechtold und Brigitte Geiselhard von der Konkordia-Gemeinde mit. Sie dankten für das Wohlergehen der Stadt, das gute ökumenische Miteinander und das große ehrenamtliche Engagement der Menschen. Gottes Hilfe erbaten sie für alle Entscheidungsträger, für verfolgte Christen und für Menschen in Not und Krankheit.

Auf Grußreden war bewusst verzichtet worden, um mehr Raum zu geben für persönliche Begegnungen. Im Gemeindezentrum und auf dem "Johannesplätzle" wurde beim anschließenden Kirchenkaffee davon freudig und ausgiebig Gebrauch gemacht.