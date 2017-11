Anarchistische Staatsbürgerkunde Von Udo Barth Bühl - Es gibt wenige, die ihm das Wasser reichen können. Zumal die hochkarätigen Mitstreiter wie Dieter Hildebrandt längst im Kabaretthimmel angekommen sind. Die Rede ist von Henning Venske, den man mit Fug und Recht als Urgestein des literarisch feinsinnigen wie ebenso bitterbös brillanten Wortwitzes bezeichnen kann. Venske hat bei seinem Auftritt im Schütte-Keller bewiesen, dass er nach wie vor Wertvolles anzubieten hat - nämlich intelligent formierte politische Satire gepaart mit sprachlich geschulter Klinge. Political Correctness kennt dieser Mann nicht. Neben Politiker aller Couleur kriegt auch die Religion, im speziellen deren fanatische Anhänger, ihr Fett ab. "Willkommen im Ohrfeigenseminar" begrüßt Venske seine Gäste. "Satire - gemein aber nicht unhöflich" ist sein Programm betitelt. Unhöflich ist er nicht, aber mit der verbalen Fliegenklatsche kennt er sich aus, um mit seiner anarchistischen Staatsbürgerkunde die geistige Vollverschleierung als solche zu entlarven. Nach Tucholsky darf die Satire alles. Gleichzeitig jedoch schränkt er ein: "Satire hat auch eine Grenze nach unten." Die bundesdeutschen Politiker scheinen bei Venske davon nicht betroffen. Nach Merkels Wiederwahl habe er gar die Kanzlerin in einem Brief gebeten, sie möge doch bitte weiträumig um ihn herum regieren. Bei dem türkischen Duce-Imitator überlässt der listige Venske das Feld den deutschen Machtträgern, die dies in Form von Anal-Visiten vornehmen. Und da wären wir dann auch bei einem zentralen Thema seiner philosophischen Überlegungen: Demokratie, vielleicht das Lieblingswort des Kabarettisten Venske. Demokratisch gewählte Politiker widmen sich in erster Linie dem Demokratie-Abbau, beruflich seien sie ja nicht vorbelastet. Man kriegt fast schon Mitleid mit diesen bedauernswerten Wesen, denn was sie nicht wirklich im Griff haben, ist ihr Gewissen, aber da hilft die Fraktionsdisziplin. Ein Leben im moralischen Elend. Eine Blütenlese begnadeter Beispiele, die sich aus Venskes Gehirnwindungen über die begeisterten Zuhörer ergießen. Da hätten wir einen Lindner etwa, der auf den Wahlplakaten aussieht, wie es in einem Parfümladen riecht, und sich präsentiert "wie ein Zäpfchen gegen Blasenkatarrh". Es sei wie das Ergebnis von Marketing, der neuen Religion, die anstelle von Inhalten die Oberhand gewinnt. Oder denken wir an Cem Özdemir, "den grünen Großhändler für verbales Leergut". Wenn Grün alt wird, entsteht eine unansehliche Farbe. Sophokles der Kabarett-Bühne Da kommt auch der allseits beliebte Landesherr Kretschmann nicht gut weg. Denn der sei so langweilig, dass er bei einer einigermaßen ambitionierten "Macbeth"-Inszenierung nicht mal ein Gebüsch spielen dürfte. Sie dürfen wahrlich nicht fehlen: "Adolfs fiese Dumpfbacken", besser als AfD bekannt. Jetzt hört sich diese Beschreibung des Auftritts vielleicht als allzu flacher Rundumschlag auf die politische Klasse an, ist es aber keinesfalls. Dazu ist die Intelligenzmarke eines Henning Venske viel zu hoch. Denn der Sophokles der deutschen Kabarett-Bühne denkt weit darüber hinaus. Über eine Frage seines bemerkenswerten Vokalergusses muss man lange nachdenken: "Ist Demokratie überhaupt möglich in einem kapitalistischen System?" Vielleicht sollte man es ja versuchen. Venske erklärt uns Politik, und dies nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern fundiert und glaubwürdig. Er sticht mit spitzer Zunge in offene Wunden, die wir manchmal gar nicht sehen wollen. Wollten wir etwa Kinderarbeit in der sogenannten Dritten Welt ablehnen, würde unser Lebensstandard absacken. Wollen wir dies? Venske gibt eine Lehrstunde anhand intelligenten Kabaretts über die Zustände dieser Welt. Und die sind - mit Verlaub - saumäßig!

