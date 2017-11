Fünf Personen unversehrt aus Gebäude gerettet

Angenommenes Szenario war eine starke Rauchentwicklung in dem eineinhalbgeschossigen Haus, in dem fünf Personen, darunter drei Kinder, eingeschlossen waren. Zwei Personen befanden sich im Obergeschoss.

Die Alarmierung erfolgte über Meldeempfänger und rief die Altschweierer Feuerwehrabteilung mit zwei Löschfahrzeugen zum Einsatzort. Die intelligente Platzierung der Fahrzeuge im Hinterweg ließ ausreichend Zufahrtsraum für einen möglichen Einsatz der großen Drehleiter, der jedoch nicht erforderlich wurde. Im Einsatz waren vier Atemschutzträger mit dem Angriffs- und Wassertrupp sowie dem Trupp zur Personenrettung.

Den Eingeschlossenen, die sich am Fenster des oberen Stockwerks bemerkbar machten, wurde durch Zuruf Hilfe und Rettung signalisiert.

Die Menschenrettung, die stets oberste Priorität hat, erfolgte im verrauchten Erdgeschoss des Gebäudes, aber auch von außen durch das giebelseitige Anstellen einer Steckleiter. Aus nicht unbeträchtlicher Höhe wurden zwei Personen, vorschriftsmäßig angeseilt, sicher gerettet. Für den Rettungstrupp war dies eine heikle Aufgabe, die großes Können und äußerste Konzentration erforderte. Der eingesetzte Lüfter sorgte für die Entrauchung des Gebäudes. Alle fünf Personen konnten unversehrt gerettet werden.

Abteilungskommandant Matthias Wörther dankte seinen Feuerwehrkameraden für Einsatz und Bereitschaft, aber auch der Altschweierer Bevölkerung für deren Interesse an der traditionellen Spätjahreshauptprobe und Familie Waßmer für die Bereitstellung des Objekts. Wörther informierte über die positive Entwicklung der Jugendfeuerwehr sowie den Übertritt von drei Feuerwehrkameraden in die Altersmannschaft. Die besten Grüße von Kommandant Günter Dußmann überbrachte dessen Stellvertreter Frank Ruschmann. In seiner Manöverkritik bezeichnete er das Probeareal als "eine schwierige Lage", in einem Altschweierer Bereich, "den ich bisher nicht gekannt habe".

Er nannte die Probe "von der Struktur her gut gelöst, ebenso das strukturelle Vorgehen im Objekt selbst". Beim Einsatz der Steckleiter an der hohen Giebelwand sah Ruschmann noch etwas Verbesserungspotenzial, war mit der Spätjahreshauptprobe jedoch insgesamt sehr zufrieden. "Ganz besonders freut es mich aber auch, dass die Altschweierer Bevölkerung so zahlreich an der Spätjahreshauptprobe teilnimmt", lobte der Feuerwehr-Vize.

Mit einem herzlichen Dankeschön würdigte Oberbürgermeister Hubert namens der Stadt Bühl und des Gemeinderats die wertvolle Arbeit der Feuerwehrler. "Ihr seid das ganze Jahr über für unsere Stadt und ihre Menschen ehrenamtlich im Einsatz. Dafür gebührt Euch unser aller Anerkennung und Dank." Das quittierten die großen und kleinen Zuschauer mit dankbarem Applaus.