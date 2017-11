Motorenantrieb ohne Abgase Von Michael Karle Achern - Langfristige Umweltperspektiven und alternative Energieversorgung nimmt die Fischer Group mit der Tochterfirma Eco Solutions in den Blick. Bei der Öko-Leistungsschau von "Achern Aktiv" am kommenden Sonntag stellt Fischer ein methanolbetriebenes Brennstoffzellen-Auto vor. "Die Zeichen der Zeit sind eindeutig. Wir dürfen und wollen nicht mehr nur auf den Verbrennungsmotor eingestellt sein", sagt Firmengründer Hans Fischer. Mit seinem Familienbetrieb, der in seinem Segment im Weltmarkt nach wie vor weit vorne steht, setzt sich Fischer seit fast 50 Jahren für technische Innovationen ein. Froh ist der 73-Jährige ebenso wie sein Sohn Roland Fischer, dass man mit der Entwicklung der Brennstoffzelle nun in Sichtweite der Serienentwicklung gelangt sei. "Das Automobil ist nur einer von drei Bereichen, in dem wir punkten wollen", informiert Roland Fischer. Die Fischer Group bleibe aber weiterhin ihrem Kerngeschäft, der Zulieferung für Automobile, treu. Der Geschäftsführer der Maschinentechnik verantwortet auch den Bereich Brennstoffzellen in Deutschland und ist mit Daniel Hennig, Leiter der Fertigung, derzeit beschäftigt, das Fischer-Projekt voranzutreiben und im Firmengebäude zugleich mehr Platz für die Produktion zu schaffen. "Wir kooperieren eng mit der in Dänemark angesiedelten Fischer-Tochter Serenergy. Diese ist für Vertrieb und Entwicklung verantwortlich. In Fautenbach wollen wir Stack und Reformer, das Herzstück der kommenden Brennstoffzelle, bauen und produzieren", sagt Fischer. "Die Brennstoffzelle ist unser Beitrag für die Energieversorgung von morgen und übermorgen." Neben dem erhofften Einsatz in Bussen und Lkw setze man mit der Zelle vor allem auf die stationäre Stromversorgung und den maritimen Gebrauch. "Die dezentrale Stromversorgung in Schiffen erhält ganz besondere Möglichkeiten. Der große Maschinenraum wird zumindest entlastet oder gar unnötig", schildert Hennig. Der Ingenieur erläutert die Wirkungsweise der Brennstoffzelle. Im Reformer wird aus Methanol Wasserstoff gewonnen, der dann in einer elektrochemischen Reaktion im sogenannten "Stack" (auf Deutsch Stapel) mit Luftsauerstoff den elektrischen Strom erzeugt, mit dem ein Elektromotor angetrieben werden kann. "Wir setzen alles dafür ein, im Rahmen der Serienfertigung bald wettbewerbsfähig zu sein", betont Hans Fischer. Vorstellen können sich die Verantwortlichen auch, dass über die Brennstoffzelle Hybrid- und Elektrofahrzeuge künftig ihre Reichweiten erhöhen können. Nicht zuletzt sei die Brennstoffzelle schon im Einsatz, um etwa Funkmasten in abgelegenen Regionen mit stationärem Strom zu versorgen. Entscheidende Vorzüge der Brennstoffzelle seien, erläutert Daniel Hennig, dass sie den Strom grün, also ohne Schwefel, Stickoxide oder Feinstaub erzeugen könne: "Den Wirkungsgrad konnten wir gegenüber dem Dieselmotor schon signifikant steigern."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben