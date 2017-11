Im Rathaus entstehen fünf Wohnungen

Karlsruhe

Terrorverdacht: Syrer festgenommen Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher: Der junge Syrer wollte einen Terroranschlag mit möglichst vielen Toten verüben. Doch Spezialkräfte der Polizei kamen dem 19-jährigen mutmaßlichen Islamisten zuvor und nahmen ihn in Schwerin fest (Foto: dpa).

Rastatt

Mangel an Kita-Plätzen Rastatt (ema) - Der Mangel an Kita-Plätzen in Rastatt erfasst jetzt auch die Dörfer. Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in der Einrichtung St. Michael Wintersdorf zu. An weiteren Baumaßnahmen wird laut Verwaltung kein Weg vorbeiführen (Foto: av).